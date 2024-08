Daniel Bisogno sufre un accidente en el escenario de la obra 'Lagunilla mi Barrio'

Hace apenas unas semanas, Daniel Bisogno retomó su carrera sobre los escenarios, luego de hacer una pausa de varios meses, en los que estuvo en recuperación de la crisis de salud que enfrentó a inicios del año. El actor regresó a la obra Lagunilla mi Barrio, donde es uno de los protagonistas, un espacio en el que se siente como pez en el agua y al que ansiaba regresar. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en esta nueva etapa en el teatro, pues el fin de semana pasado el también presentador del programa Ventaneando sufrió un accidente en plena función, pues cayó del escenario. Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores y todo ha quedado en una divertida anécdota que el mismo Daniel se ha encargado de relatar.

A través de su perfil de X (antes Twitter), Bisogno compartió el video del momento en el que al finalizar la obra e intentar acercarse a su público, perdió el equilibrio mientras bajaba unas escaleras y terminó en el piso. “Miren nomás el ching***** que me di en Lagunilla Mi Barrio”, expresó el intérprete al compartir el video, dejando en claro que se encontraba bien y que la situación no salió de su control.

Por otro lado, durante la emisión de Ventaneando del pasado lunes, Daniel habló delo sucedido y con su característico sentido del humor, relató cómo vivió este momento. “Creo que no vi el último escalón… Mi Arielito (Miramontes) me tiró, me puso el pie”, expresó el intérprete entre risas, haciendo referencia a su compañero de escena, mientras Pati Chapoy, titular del programa, bromeaba diciendo que el beso que su coprotagonista, Lourdes Munguía, le dio durante la obra lo había desconcentrado.

Lo que ha dicho sobre su regreso al teatro

Fue a finales del mes pasado cuando Daniel Bisogno retomó su lugar en la obra Lagunilla Mi Barrio, luego de varias semanas alejado, algo que sin duda lo hizo sentir en su elemento y completo. "Muy contento, muy agradecido, con la ilusión de regresar al teatro, de estar cerca del público, que le agradezco y me emocionó muchísimo... Muy contento", expresó el intérprete al ser cuestionado sobre cómo se encontraba, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Al escuchar estas palabras, una de las reporteras lo cuestionó nuevamente: "¿Esto es lo que te da vida, Daniel?", a lo que el comunicador dijo entre risas: "Eso y los 700 mil (pesos) del Hospital Ángeles", refiriéndose a la cuenta que tiene pendiente con el centro médico.