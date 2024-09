Lina Luaces revela cómo hace frente a los ‘haters’: ‘Nunca recibirás odio de alguien que sea genuinamente feliz’

Para Lina Teresa Luaces, la fama siempre ha sido parte de su vida, pues pertenece a una de las dinastías latinas más famosas en Estados Unidos. La joven, quien es hija de Lili Estefan, ha sabido desenvolverse en el ámbito público y brillar por mérito propio, pues está construyendo una sólida carrera en el modelaje. Y aunque ser famosa la ha dejado expuesta a todo tipo de críticas y ataques, ella ha sabido muy bien cómo hacerles frente.

© Getty Images Lina es la guapa hija de Lili Estefan.

El pasado 3 de septiembre Lina se embarcó en un viaje a ‘La Gran Manzana’ con miras a participar nuevamente en el New York Fashion Week, evento que arrancará el próximo viernes. Para hacer más ameno el traslado, la joven de 22 años quiso interactuar con sus seguidores en Instagram por medio de una dinámica de preguntas.

“¿Cómo manejas los comentarios de odio?”, fue uno de los cuestionamientos que le hicieron llegar, y Lina respondió con total sinceridad. “Realmente me importan un comino y no sé por qué”, respondió.

© Getty Images Lina Luaces participará nuevamente en la New York Fashion Week.

La joven modelo ahondó en su respuesta y explicó la razón por la que quizás las críticas de los haters la tienen sin cuidado. “Tal vez estoy acostumbrada porque crecí escuchándolos desde que mi familia está en el ojo público. Así que supongo que ahora se me pasa por alto, ni siquiera lo pienso dos veces”, aseguró. “También me he dado cuenta con el tiempo de que nunca recibirás odio de alguien que sea genuinamente feliz consigo mismo y con su vida”, reflexionó.

© Instagram @linaluaces Lina respondió sincera sobre los comentarios de odio.

Además de compartir algunos detalles sobre su rutina de belleza y su dieta, Lina se refirió con orgullo de sus raíces. “¿Cuál es tu origen? ¿Eres latina?”, le preguntaron. “¡Cubano y libanés! Soy estadounidense de primera generación, estoy agradecida con mi familia por los sacrificios que hicieron para traernos aquí”, expresó la joven, quien es la menor de los hijos que Lili tuvo con Lorenzo Luaces.

Los aprendizajes de Lina en su incipiente carrera en las pasarelas

En junio pasado, Lina concedió una entrevista a la revista digital Miami Pocket en la que habló de su experiencia en la industria del modelaje y compartió lo que ha aprendido hasta ahora. “Necesitas ser tú misma. Eso es lo más importante que puedo decirle a cualquiera. Es una industria realmente brutal, pero la individualidad es lo que te hará brillar y diferenciarte”, comentó cuando le pidieron algún consejo para las nuevas generaciones.

© Getty Images Lina dijo que la autenticidad es clave para triunfar en la industria del modelaje.

“También te diría que nunca te compares. Las buenas cualidades de los demás no quitan las tuyas. Lo más importante es que te sientas completa contigo misma. Lo más probable es que escuches algo hiriente en un momento u otro, así que depende de ti desarrollar tu autoestima hasta el punto de que esos comentarios ni siquiera te afecten”, reflexionó entonces, dejando ver la filosofía con la que se ha conducido como figura pública y que la ha hecho inmune a los comentarios de haters.