Lili Estefan y el feliz reencuentro con su exesposo en el cumpleaños de su hija Lina

Para Lili Estefan no hay nada más importante que el bienestar y la felicidad de sus hijos, por lo que en cada uno de los cumpleaños de los chicos, la presentadora de El Gordo y la Flaca se convierte en la perfecta anfitriona. El pasado fin de semana, la conductora festejó por todo lo alto el cumpleaños de Lina Teresa, su hija menor, quien cumplió 22 años. Junto a Lina, también estuvo su hermano mayor, Lorenzo Junior, además de su padre, Lorenzo Luaces. A pesar de que Lili puso fin a su matrimonio con él hace un tiempo, por sus hijos han llevado una relación cordial y respetuosa.

A través de Instagram stories, Lina dio un vistazo de su festejo, entre globos, sombreros, risas y muchos buenos deseos. Uno de los detalles más increíbles de este festejo fue que la joven, quien tiene una carrera como modelo, contó con la presencia de sus padres, los cuales, pese a su divorcio, han construido poco a poco una nueva relación desde cero basada en el amor que tienen hacia sus dos hijos. En sus plataformas, Lina retomó un post del perfil @onlyindade, en el cual ella aparecía en medio de sus papás; Lili con ánimo festivo, mientras que Lorenzo Luaces, junto a su hija apuntándole con el dedo, en un gesto en el que indicaba que ella era la festejada.

Aunque su relación de 28 años quedó en el pasado, poco a poco las heridas han ido sanando, así nos lo compartió Lili Estefan en una entrevista exclusiva. La presentadora y el padre de sus hijos se separaron en 2017, luego de que 'La Flaca' diera a conocer en su show la noticia. A seis años de su ruptura, la conductora de Univision se confesó con HOLA! y habló como nunca de la relación con su exmarido, con el que ha retomado el contacto, luego de haber pasado por una dolorosa y sonada separación. "Mi ex, al que yo quiero mucho, no tenemos relación, todavía lo quiero, está perdonado. Hasta hace poco me mandó un mensaje por la estrella (del Paseo de la Fama) y que en cinco años no nos hablábamos y nos reímos los dos por text", compartió sobe la forma en la que se han ido acercando y perdonando el pasado.

En esa misma conversación, Lili admitió que perdonaría al padre de sus hijos por lo sucedido. Incluso, confesó que los dos años posteriores al anuncio de su separación ella intentó salvar su relación. "¿Lo perdonarías y volverías con él?", se le preguntó a la conductora, a lo que respondió: "Hasta ahorita no, pero los primeros dos años sí. Yo lo traté… como mujer creo que es una decisión tan fuerte el romper un matrimonio, que yo por dentro decía, 'no importa lo que él haya hecho, yo no quiero poner el divorcio', y cuando pasó tiempo yo dije, 'yo no quiero ser la que tomó esta decisión, porque para el resto de mi vida cuando yo mire para atrás yo diga ‘wow, ¿por qué hice esto?', porque siempre pensé que íbamos a tener un chance al final jamás, o sea, mi ex nunca miró atrás y él estaba decidido y siguió y yo ya lo entiendo, no puedes hacer a una persona quererte y no hay problema.

Tras aceptar que no había marcha atrás, en enero de 2020 Lili lo aceptó y siguió adelante, firmando su divorcio. "En este momento estoy tan feliz de que lo hice así, fui criticada, y yo estaba feliz de que me criticaran porque yo estaba tan en paz con cada paso que yo di, cómo lo di y en qué momento lo di, tuve toda la paciencia del mundo", agregó.

"Jamás hablé mal de él, no importa el peor momento que estuviéramos pasando, es el padre de mis hijos. Fue un hombre espectacular hasta el día que salió por la puerta. Me cuidó, me protegió, me dio todo, o sea todo, por eso lo extrañé tanto. Pero ya hoy siento una tranquilidad, una paz que yo todos los días puedo acostarme y dormir y creo que es todo lo que el ser humano debe de hacer, son pasos que tú das en la vida. La gente lo toma tan acelerado o ‘tú me hiciste esto, ahora yo te voy a hacer esto’, y ahí es donde se riegan todas las relaciones, la mía no fue así".