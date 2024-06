Lina Luaces revela cómo nació su amor por el modelaje y aconseja: ‘Necesitas ser tú misma’

Heredera del carisma, belleza y simpatía de su madre, Lina Teresa Luaces está forjando su propio camino en el mundo del modelaje. A sus 21 años, la hija de Lili Estefan ha podido participar en importantes eventos de la industria, entre ellos el New York Fashion Week. Recientemente, la joven habló de su experiencia como modelo y reveló en qué momento descubrió que quería dedicarse a este ámbito.

©GettyImages



Lina ha desfilado en imortantes eventos de moda dentro y fuera de Miami.

“Descubrí mi pasión por el modelaje de forma natural. Siempre me encantó actuar y estar en el escenario desde que crecí como bailarina, así que cada vez que tenía la oportunidad de estar en el escenario, la aprovechaba y esto me ayudó a sentirme muy cómoda en la pasarela. En mi escuela secundaria siempre se organizaban desfiles de moda todos los años y los esperaba cada vez más a medida que crecía”, contó Lina en entrevista con la revista digital Miami Pocket.

Conforme pasó el tiempo entendió los alcances de aquella actividad que tanto disfrutaba. “Cuando era más joven nunca lo vi como un trabajo, y así fue como comencé a darme cuenta de que realmente lo amaba”.

©GettyImages



Lina ha contado siempre con el apoyo de su mamá.

La guapa modelo que apenas era una niña cuando tuvo su primer trabajo como modelo. “Fue para una boutique llamada Aleren. Iba a comprar todo el tiempo con mi mamá cuando ella me llevaba. Un día estaba en la tienda y me pidieron a los 10 años que participara en su desfile de moda y no dudé ni un segundo antes de decir que sí”, contó. “Nos dejaron elegir nuestra propia ropa en la tienda. Todavía recuerdo perfectamente ese día porque era muy especial”, recordó. No es de extrañar que desde aquel momento su madre la haya apoyado en sus pininos en el modelaje, pues la misma Lili trabajó como modelo en sus inicios en la televisión.

Lina compartió que una de las cosas que le gustan de su trabajo es que “nunca sabes qué esperar”, por lo que tiene que estar preparada siempre. “Siento que con mi profesión uno siempre tiene que estar listo en cualquier momento. Siempre hago ejercicio, me encanta, y también comer comida sana y cuidar mi piel”, contó.

©GettyImages



Lina tiene un porte innegable.

Sus consejos para quienes buscan seguir el mismo camino

La hija de Lili Estefan ha aprendido que en la industria en la que se desenvuelve, además de la belleza se requiere autenticidad. “Necesitas ser tú misma. Eso es lo más importante que puedo decirle a cualquiera. Es una industria realmente brutal, pero la individualidad es lo que te hará brillar y diferenciarte”, dijo cuando le pidieron algún consejo para las nuevas generaciones.

“También te diría que nunca te compares. Las buenas cualidades de los demás no quitan las tuyas. Lo más importante es que te sientas completa contigo misma. Lo más probable es que escuches algo hiriente en un momento u otro, así que depende de ti desarrollar tu autoestima hasta el punto de que esos comentarios ni siquiera te afecten”, reflexionó.

Estas recomendaciones no distan demasiado de las que Lina ha recibido de su mamá. “En una época en la que no había redes, se usaba mucho la belleza en la televisión, los calendarios... Yo siempre decía, ‘al final, yo triunfé sin hacerme cirugías plásticas’. Y sí, creo que el mayor reto era ese en ese momento; triunfar con personalidad y no con cirugías plásticas”, comentaba hace tiempo la presentadora a su hija.