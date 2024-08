Christian Chávez habla de la situación con RBD: 'Estoy abierto a dejar que las cosas sanen'

Desde hace algunos meses, tras concluir su gira de conciertos Soy Rebelde Tour, algunos integrantes de RBD han permanecido distanciados. Christian Chávez ha hablado de esta situación, abierto a que el rumbo de las cosas cambie para bien en cualquier momento. El cantante se sinceró al hablar de sus compañeros y de su dinámica en la agrupación, reconociendo que cada uno de ellos tiene maneras de pensar y posturas distintas, algo natural en cualquier relación de amistad o familiar.

© Getty Images Anahí y Christian Chávez han estado distanciados recientemente.

Christian cuenta cómo están las cosas en RBD

Abierto a compartir detalles de lo que sucede en RBD, Christian habló durante su asistencia al podcast en YouTube de Pinky Promise, conducido por Karla Díaz. En ese espacio, durante una dinámica de preguntas de los fans, el intérprete fue cuestionado sobre la razón de su distanciamiento con los integrantes de la banda pop, a lo que respondió directo. “Lo que pasa es que la gente romantiza todo, yo lo llegué a romantizar, romantizas el amor, romantizas las relaciones… y la verdad es que somos cinco personas completamente distintas, que tenemos formas de pensar distintas y a veces hay cosas en las que no estás de acuerdo…”, señaló. “A veces pasa, con la familia pasa y en un grupo, pasa…”.

Christian dejó claro que no se trata de un distanciamiento, pero sí de contrastantes puntos de vista y opiniones. “No es que yo esté distanciado, sino que a veces no compartimos las mismas ideas, pero aun así el amor y el cariño y la admiración siempre va a estar, eso no cambia, eso después se habla…”, aseguró el también actor, haciendo énfasis en el gran cariño que tiene por sus compañeros, con quienes protagonizó una de las giras más exitosas de finales de 2023.

© @christophervuckermann RBD tuvo una de las giras más exitosas de finales de 2023.

Dispuesto a sanar la relación

Más allá de lo sucedido, Christian dice estar abierto a que todo fluya mejor entre él y sus compañeros, pues considera que esta circunstancia, además de ser pasajera, no pesa más que el cariño de muchos años. “A lo mejor hace un mes o hace dos meses yo no estaba bien con alguien, y pasa y después ves a esa persona y recuerdas todo lo hermoso que es estar con esa persona y vuelves a conectar. De pronto dices: ‘Yo no concuerdo con eso, no me gustó esto’, pero no quiere decir que las odies. Parte del amar a una persona es a veces no concordar con ciertas cosas…”.

© Getty Images RBD no descarta emprender una gira en el futuro.

En ese sentido, Christian también puso de frente su deseo porque todo entre él y sus compañeros tome nuevos aires. “Yo estoy abierto además a esta parte de dejar que las cosas sanen naturalmente y que el tiempo pase… Es parte de la condición humana y no todo el tiempo vas a estar feliz. No estoy peleado con nadie, tenemos comunicación todos porque al final estamos viendo varios temas de negocios porque somos una empresa, entonces hay que tener la cabeza fría y a veces el corazón mete cosas, pero son así, amores que matan, pero te hacen más grande. Al final el comprender que una persona es distinta a ti, es algo que siempre hemos hablado en el grupo, no quiere decir que no puedan quererse o apreciarse…”. Finalmente, a pregunta expresa de si desea emprender otra gira con RBD, dijo: “Sí quiero y creo que cada uno de nosotros quiere…”.