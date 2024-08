Christian Chávez expresa su postura sobre Anahí: 'Siempre hay un mañana'

Una de las amistades más conocidas del espectáculo es la de Anahí y Christian Chávez. Sin embargo, la relación sufrió un distanciamiento debido a las circunstancias relacionadas con el supuesto desvío de dinero del Soy Rebelde Tour, situación que se le adjudica al exmánager de la agrupación, Guillermo Rosas. A pesar lo sucedido, Anahí ha dado muestra del cariño que tiene por Chávez, a quien felicitó en días pasados por su cumpleaños. Al respecto, el cantante ha hablado por primera vez de su sentir hacia la intérprete, a quien asegura comenzó a admirar mucho tiempo antes de conocerla y de trabajar con ella.

© Getty Images Anahí y sus compañeros protagonizaron una exitosa gira el año pasado.

Christian reitera su cariño por Anahí

Sin dar detalles de la situación legal por los asuntos monetarios en RBD, Christian se refirió a la pasada felicitación que recibió de Anahí, agradecido por ese gesto de cariño, muestra de la cercanía que por muchos años han tenido. “Obviamente yo sé que están preguntando por Ani. Es hermoso porque la amo, nunca la voy a dejar de amar…”, expresó durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano. En ese sentido, el también actor dejó claro que todo transcurre con calma en estos instantes, en los que prevalece la incertidumbre por los asuntos pendientes con RBD y los ingresos de la pasada gira de conciertos.

Video relacionado

Al ahondar en sus declaraciones, Christian reiteró su aprecio por Anahí, a quien asegura comenzó a admirar mucho antes de que él se dedicara al espectáculo. Posteriormente, al conocerla de manera personal, pudo iniciar con ella una fuerte amistad de la que tiene gratos recuerdos. “Somos familia, yo fui su fan desde antes de que yo me dedicara a esto yo amaba a Anahí, como artista y como persona más, eso nunca va a cambiar…”, explicó Chávez durante la entrevista, en la que se mostró tranquilo.

© @christianchavezreal Christian Chávez respondió a la felicitación de Anahí.

El aprecio por encima de las diferencias

Luego de que semanas atrás Christian hablara de su distanciamiento con Anahí, el cantante se refirió a lo sucedido. Por supuesto, puso de frente el cariño hacia su compañera. “Es un proceso, pero es maravilloso saber que el amor siempre está ahí y siempre hay un mañana, siempre…”, expresó, dejando abierta la posibilidad a una nueva etapa de su relación amistosa con la intérprete, quien ha sido muy discreta y puntual al referirse a la situación por la que atraviesa RBD.

© Getty Images Anahí y Christian Chávez han mantenido una amistad de años.

Anahí hace público su cariño por Christian

Recordemos que, en días pasados, Anahí publicó una felicitación de cumpleaños a Christian. La cantante hizo pública una fotografía en la que aparece junto a Chávez en uno de los ensayos del Soy Rebelde Tour, gesto que de inmediato atrajo la atención de los seguidores, sobre todo tras ser replicado por Chávez en sus historias de Instagram. Anteriormente, Anahí también opinó sobre su relación con Christian. “No me gustaría hablar de cosas personales de nadie, lo que sí te puedo decir es que Christian sabe, y todos lo saben, que siempre que me ha necesitado he estado para él y eso no cambia”, expresó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.