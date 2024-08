Ximena Duque sufre un fuerte accidente en su viaje a Turquía que la deja con lesiones en las piernas

Ximena Duque se llevó un fuerte susto durante su reciente viaje a Estambul, Turquía, al sufrir un accidente que la dejó con lesiones en las piernas y dolor en todo el cuerpo. La empresaria reveló en sus historias de Instagram que, sin saber cómo, se cayó por las escaleras del hotel en el que se encuentra.



© @ximenaduque Ximena Duque

"Me acabo de levantar de la cama y estoy dando mis primeros pasitos. ¡No saben! No les puedo explicar lo que fue eso", dijo para sus seguidores en Instagram, a quienes les aseguró que ni ella misma entiende cómo fue que pasó todo.

"Pudo haber sido mucho peor", agregó aún moviéndose lentamente por el dolor en varias partes de su físico. "No me quebré nada, ero lo que siento es mucho dolor en la espalda, la otra pierna. Me rajé toda la pantorrilla", agregó mostrando un vendaje por debajo de la rodilla derecha. Duque agregó que en su pierna izquierda también tiene mucho dolor.

A pesar de todo, ella sigue con la agenda de este viaje de negocios y resistiendo los dolores para no cancelar ninguno de los compromisos que tenía previstos en su estancia en Turquía.

Más tarde, reapareció en sus historias con un look diferente en donde se aprecia que está bien, además de los golpes que en un par de días quedarán en el pasado.

Un viaje lleno de recuerdos

Ximena Duque voló hasta Turquía para visitar la fábrica de cosméticos de Farmasi, la empresa que se ha convertido en su nuevo hogar. Impresionada con los procesos para fabricar maquillaje y productos de belleza, la empresaria se lleva gratos recuerdos junto a sus colegas, con quienes pudo fabricar su propio gloss labial además de pasar unos días lejos de casa construyendo un mejor futuro.

© @ximenaduque Ximena Duque

Junto a ella se encuentra Gaby Espino, quien también ha decido dar un rumbo distinto a su carrera apostando por las ventas, tal como lo hizo Ximena Duque en 2019, cuando buscaba un trabajo que le generara ganancias al mismo tiempo que le dejara tiempo libre par su familia.