Ximena Duque sobre su hijo: 'Empiezan a coger su rumbo y no necesariamente te incluye a ti'

Para Ximena Duque no hay nada más importante que la familia, pues es su principal motor en la vida. Sus hijos, por supuesto, son su prioridad: las pequeñas Luna y Skye, fruto de su matrimonio con Jay Adkins, y Cristán Carabias, a quien tuvo con Christian Carabias. Sin embargo, su primogénito, quien en mayo cumplió 20 años, no está tan presente en las redes sociales de la colombiana como sus hermanitas, algo que ella ha explicado recientemente.

© Instagram @carabiascristan Cristán, el primogénito de Ximena Duque, cumplió ya 20 años.

Ximena abrió en su cuenta de Instagram una sesión de preguntas y respuestas, y sus seguidores la cuestionaron sobre diversos temas; desde lo que hizo para obtener en su espectacular figura, hasta los pormenores de su nueva faceta como empresaria. También hubo quien le preguntó sobre su faceta de mamá.

Y a uno de sus seguidores le llamó la atención la ausencia de Cristán en las redes sociales de ella. “Tu hijo no lo volvimos a ver, saludos familia bella”, escribió. La empresaria no tuvo problema con responder esta duda, la cual se externó de forma cariñosa y, aparentemente, con genuina curiosidad.

© Instagram @ximenaduque Ximena compartió esta foto junto a sus tres hijos, quienes son su mayor motor en la vida.

“Mi hijo ya es un hombre… Vive solo, es independiente y por más difícil que sea, hay que aceptar que ellos empiezan a coger su rumbo y ese rumbo no necesariamente te incluye a ti como mamá”, escribió Ximena. No obstante, destacó que, aunque su hijo está forjando su propio camino, ella siempre estará para él. “Sin duda no importa la edad que tenga, siempre será el amor de mi vida y mi corazón siempre será su casa”, agregó en respuesta, la cual acompañó de una linda foto junto a él y sus hermanitas.

Cristán se ha enfocado en el mundo del fitness, pues es un entrenador certificado y coach de nutrición. En su cuenta de Instagram, donde suma más de 500 mil seguidores, la mayoría de sus publicaciones están dedicadas a sus entrenamientos. Sin embargo, de vez en cuando comparte vistazos de su vida fuera del gimnasio. A finales de mayo, publicó algunas fotos junto a su hermanita Luna a propósito de su graduación del preescolar.

Video relacionado

Sus días como mamá de dos nenas

Una de las primeras preguntas en la dinámica de preguntas y respuestas de Ximena fue respecto a si planea crecer más su familia. “Gracias, pero no, ya cerramos la fábrica”, respondió compartiendo una foto de Luna y Skye, quienes tienen 6 y 3 años respectivamente.

También quisieron saber cómo ha manejado sus horarios, en especial por el tema de las niñas, quienes están creciendo muy rápido. “Por esa misma razón es que ahora mismo la industria en la que estoy es perfecta, trabajo y le dedico tiempo a mis negocios, pero puedo manejar mis horarios y mis princesas son mi prioridad. Además de la bendición de estar casi todos los días trabajando desde casa”, respondió, agregando una foto de ella junto a Luna y Skye.