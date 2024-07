Orgullosa de su disciplina, Ximena Duque muestra sus ‘abs’ de acero

Ximena Duque ha arrancando un nuevo capítulo en su faceta como empresaria, pero eso no significa que haya dejado de lado otras metas personales, como su preparación física. A inicios de este año, la mujer de negocios compartió con sus seguidores que deseaba tener un cuerpo más tonificado, en específico el área del abdomen, pues en ocasiones se le veía algo abultado luego de haber pasado por los partos de sus tres hijos. Comprometida a ser la mejor versión de sí misma a nivel físico, la también actriz compartió con sus seguidores los resultados de su rutina diaria, demostrando que está cerca de cumplir su meta.

© @ximenaduque Ximena Duque muestra los cambios en su físico

De acuerdo con la propia estrella de televisión, ella quiere llegar a sus 40 años —mismos que cumplirá el 30 de enero de 2024— con una imagen renovada y más saludable. La actriz de telenovelas como La fan compartió varias fotografías en Instagram stories, en las que hace un comparativo de cómo lucía su cuerpo a principios del 2023 y cómo luce ahora, demostrando que 'querer es poder'. "Dije que a mis 40 iba a tener el cuerpo que siempre había querido... Tengo aún seis meses. Let's go", escribió la actriz en la fotografía comparativa de su antes y después.

© @ximenaduque Ximena Duque

Video relacionado

Las críticas a su físico

El año pasado ya había abordado el tema de las críticas a su físico, pues en más de una ocasión usuarios de las redes sociales la habían señalado por tener 'pancita', incluso unos más creían que estaba a la esperado de otro bebé. Cansada de las críticas y las especulaciones sobre su cuerpo, la actriz usó sus redes sociales para poner un alto a aquellas personas "mal intencionadas" que hacían señalamientos en contra de su persona. "Primera y última vez que daré explicaciones respecto a mi cuerpo y lo hago para educar a las mal intencionadas que se creen con el derecho de opinar sobre el cuerpo de las demás mujeres. No, no estoy embarazada y sí, mi abdomen bajo está un poco salido porque resulta que, cuando tienes hijos”, se lee en sus stories.

© Kike Flores Ximena Duque

Hablando acerca de la condición que la ha llevado a lucir el abodmen bajo un poco abultado, la actriz contó que al ser madre, es algo natural que suceda en el cuerpo. "Todas las mujeres sufren diástasis abdominal durante la gestación”, explicó. En esos mismos posts, detalló que es posible recurrir a una operación para reacomodar los músculos del abdomen, pero que en su caso, no es algo a lo que ella haría. “Tengo tres hijos y estoy pisando mis 40 así que me siento feliz y orgullosa de cómo me veo y al final eso es lo único que debe importar", aclaró. Recordemos que Ximena es madre de Cristán Carabias, fruto de una relación anterior, además de compartir a Luna y Skye con su esposo, Jay Adkins.

Así que, en lugar de pasar por el bisturí, Ximena ha optado por llevar un régimen más saludable con ejercicio y rutinas que la han ayudado a marcar su abdomen y fortalecer sus músculos.