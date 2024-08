En medio de sus vacaciones en Grecia, William Levy cambia de look

En medio de sus vacaciones de verano por Grecia, William Levy ha decidido cambiar de look alentado por su hijo mayor, Christopher Alexander. Padre e hijo se encuentran de vacaciones en las paradisíacas islas griegas y ha sido en este icónico lugar en el que el actor de Café con aroma de mujer ha optado por despedirse por el look que lo acompañó por cerca de 20 años. Así, en plena soltería, el histrión de origen cubano ha dado un giro a su imagen, recibiendo elogios y piropos por parte de sus miles de seguidores. Este cambio de look se da a casi cinco meses de que Elizabeth Gutiérrez hablara en exclusiva con HOLA! y confirmara su separación con el tras dos decádas juntos.

© @willevy William Levy y su hijo Christopher Alexander

A través de su cuenta de Instagram, William Levy compartió con sus seguidores un vistazo de su imagen renovada, la cual causó revuelo entre sus fans. La fotografía, captada en la isla de Santorini, estaba acompañada por unas palabras en las que William contó cómo fue que gracias a su hijo decidió dar un paso adelante y despedirse de su barba, la cual lo acompañó por dos décadas. "Me va la gente de aquí y allá... love you all… 😎Por cierto, no me afeitaba así desde hace casi 20 años. Fue mi hijo quien me dio una cuchilla y me dijo, dale papi quítate esa barba , así te pareces un poco más a mi 😂", se lee en su texto. En la foto, el actor de 43 años se dejó ver con una camisa rosada y un par de gafas oscuras.

© @willevy William Levy y su nueva imagen

Llama la atención que la descripción de su foto empezaba con la frase "Me va la gente de aquí y allá", que forma parte del tema Me va, me va de Julio Iglesias.

"Me encanta", "Santorini te queda bien", "Eres guapísimo, con o sin barba", "Pareces un baby", "Pura candela cubana", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron sus fans debajo del post, el cual acumula miles de comentarios y 'me gusta'.

Video relacionado

En Grecia, solo con su hijo

Durante esas vacaciones, algunos de sus fans sospechaban que William viajaba acompañado por Elizabeth Gutiérrez, pues en los videos de sus stories, el cubano aparece rodeado de varias personas, sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Horas después de compartir sus primeros posts en sus redes, el propio actor aclaró esos rumores y destacó que estaba pleno y feliz al lado de su hijo.

"No, nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses, y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias", expresó el intérprete de forma tajante, dejando en claro que no estaba acompañado por la madre de sus hijos, quien apenas hace unos días compartió un post en el que reiteraba su cariño y admiración hacia el que fuera su pareja pro 20 años.

© IG: @willevy William Levy con su hijo en Grecia

Tras las especulaciones de con quién estaba William, a las pocas horas Elizabeth compartió unos clips en sus redes, en lo que dejaba ver en La Jolla Cove, uno de los distritos más elegantes de California, acompañada de su hija Kailey.