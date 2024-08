Paulina Mercado y Juan Solar dan detalles del compromiso de vida que han hecho

Después de la cariñosa bienvenida que le dio Paulina Mercado a Juan Soler en su regreso a Sale el sol, el programa donde Cupido los flechó, la pareja realizó un live en Instagram en el que compartió detalles de su relación. Por primera vez, la presentadora contó cómo le entregó el argentino el anillo de compromiso de vida con el que le pidió que se fueran a vivir juntos. Juan explicó que la promesa de amor que se han hecho, es más fuerte que cualquier matrimonio legal o religioso: “Ya estamos comprometidos, tenemos un compromiso de vida que es por siempre”, dijo.

© IG @paulinamercado007 Paulina Mercado contó que fue durante su primer aniversario de novios que Juan Soler le regaló el anillo de promesa que porta

Un anillo con mucho significado

Paulina Mercado narró que, en su primer aniversario, Juan la sorprendió con esta joya que porta desde ese día en el dedo anular izquierdo: “Cumplíamos un año de novios, estamos celebrando nuestro aniversario muy contentos, en un restaurante griego (…) Ese día me quedé a dormir en su casa, de pronto, me dice: ‘Te tengo un regalito' y saca una cajita azul divina, con un moño espectacular, pensé que eran unos aretes. Abro la cajita y veo el anillo y le digo: ‘Juan, ¿qué significa ese anillo?’”, recordó la presentadora quien, ese día, le regaló al actor una batidora.

Juan repitió las palabras precisas que le dijo a Paulina: “Ese anillo es porque quiero estar contigo toda la vida, eso significa. Le hice leer lo que dice adentro, que dice: 'Por siempre y para siempre', es un anillo de compromiso de vida que es mucho más poderoso, que venga un juez que no nos conoce y nos diga firmen y nos diga: ‘Ya están casados’. Dicen que no hay un lazo más poderoso que el de la libertad”, dijo el actor argentino, sobre la importante promesa de amor que se hicieron en noviembre pasado: “Decidimos ese día vivir junto y compartir la vida sin casarnos”, añadió Mercado.

© IG @juansolervalls La pareja reveló que no tienen planes de boda y hablaron del compromiso que han hecho

Sin planes de boda

Sobre la decisión de no casarse, la presentadora comentó: “Somos bien felices así, soy pro matrimonio, sí creo en el matrimonio, pero nosotros estamos comprometidos más allá que con una firma, no queremos comprometernos con las reglas del estado, creo que ya lo hicimos, ya pasamos por eso”. Por su parte, Juan confesó que viven cómo si estuvieran casados: “Tenemos nuestras cuentas conjuntas, repartimos nuestros gastos, todo lo que hagamos juntos está estipulado que, la mitad es de Paulina y la otra mitad es de Juan, no necesitamos que venga alguien a decirnos qué tenemos que hacer”, explicó el actor.

© IG @juansolervalls La pareja confesó que su promesa de amor es más fuerte de un matrimonio

Sus cosas en común

La pareja contó que, para mantener la armonía en su relación, tienen un plan: “Cada aniversario, que es el 16 de noviembre, nos vamos a sentar a platicar si queremos estar juntos o no queremos estar juntos (…) Estas son nuestras reglas, hacemos un balance, un corte de caja”, explicó Paulina. Los novios también se animaron a enlistar las cosas que tienen en común: “Nos gusta levantarnos tempranito y hacer ejercicio, somos súper hogareños, cero conflictivos, trabajamos en lo mismo, educamos de la misma manera a nuestros hijos, nos alimentamos de la misma manera, somos muy leales, somos obsesivos con la casa”.