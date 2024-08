Juan Soler revela si es difícil trabajar con su pareja, Paulina Mercado

Para Juan Soler no hay nada más importante que pasar tiempo de calidad al lado de Paulina Mercado, su novia, por lo que ahora que han vuelto a coincidir en el programa Sale el Sol, al que el actor ha vuelto como conductor para cubrir la ausencia temporal de los presentadores titulares, Mauricio Islas y Mark Tacher, el intérprete se ha dejado ver de lo más feliz e ilusionado. Algo de lo que habló en una reciente entrevista, en la que visiblemente emocionado reveló cómo ha sido volver a trabajar con su pareja y si en algún momento su relación se ha visto afectada por esta situación.

© IG @juansolervalls El actor se dijo feliz de volver a trabajar con su novia

Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Juan se dijo feliz de volver al programa que vio nacer su historia de amor con Paulina y de volver a colaborar profesionalmente con su novia, dejando en claro que más allá de lo que otros podrían opinar, para él siempre será un placer trabajar con su pareja. "Hay tanta cantidad de opiniones encontradas. la mía, muy personal, me encanta trabajar con Paulina, estamos haciendo nuestro programa Emparejados en YouTube, y es un placer, nos llevamos increíble, tanto en el ámbito profesional como en el personal, la relación es impecable", señaló el intérprete, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. "Imagínate, trabajar de nuevo con Paulina todos los días, la verdad sí me da mucha ilusión", agregó.

Juan fue muy sincero a la hora de señalar la razón por la que decidió volver al matutino, una oportunidad en la que no dudó en destacar las virtudes de Paulina. "Creo que una de las grandes razones por la que dije sí (a volver a Sale el Sol), fue para estar un mes completo con ella", comentó el artista. "(Paulina) Es muy generosa, es una mujer muy optimista, es una mujer con una alegría que en muy poca gente la he visto, porque es constante. Es una mujer que siempre está generando buenos momentos, buenos espacios, buenas pláticas, entonces para mí sí es un placer enorme (trabajar con ella)", señaló.

© IG @juansolervalls Juan Soler y Paulina Mercado se dejaron ver felices en su regreso a 'Sale el Sol'

¿Mark Tacher y Mauricio Islas volverán a 'Sale el Sol'?

En otro orden de ideas, Juan Soler habló de la razón por la que sus servicios fueron solicitados en el matutino de Imagen Televisión, revelando que su estancia en el show será temporal, pues solo estará cubriendo a los presentadores titulares del show, Mark Tacher y Mauricio Islas. "Me llamaron porque tanto Mauricio como Mark se van a hacer proyectos que ya tenían pactados desde antes de empezar, y me dijeron: 'Todo agosto necesitaríamos saber cómo están tus tiempos de trabajo'", explicó el intérprete. "No es un reemplazo, no es que ya no va a estar Mauricio o Mark... Voy a estar todo el mes de agosto con Sale el Sol", detalló.

La bienvenida que le dio Paulina a Juan

A través de su perfil de Instagram, Paulina Mercado compartió un video del momento en el que le dio la bienvenida a Juan Soler en su regreso a Sale el Sol. Al pie de dicho clip, la intérprete escribió un lindo mensaje para su novio. “Mi mayor placer, compartir a tu lado. Agradecida de retomar esa fantástica etapa donde conectamos con fuerza. Siempre testigos Imagen TV y Sale el sol. Te amo Juan”. Además de esta publicación, a cuadro, Paulina no pudo ocultar su emoción por compartir nuevamente trabajo con su novio: “Sí estamos felices y te lo digo de corazón, abrazo que estes aquí, pero seguramente las personas que están en casa te abrazan más. ¡Bienvenido!”, comentó al aire.

© IG: @paulinamercado007 Juan Soler y Paulina Mercado ya viven juntos, tras año y medio de relación