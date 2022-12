De viva voz, Juan Soler confirma que tiene un nuevo amor

Luego de que los demás presentadores de Sale El Sol le pidieron a la nueva pareja contar detalles de su flechazo, Paulina reveló cómo fue que el compañerismo y amistad tomó otros tintes.

“Éramos muy amigos, lo que pasa es que inició una relación de amistad tan linda, él me daba consejos, yo le daba consejos a él. De verdad teníamos una relación muy linda y de pronto yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos: ‘Ok’”, explicó la conductora.

Cuando preguntaron sobre su primera cita, Juan respondió: “Todavía una salida específica, formal como galanes, todavía no, no hemos tenido. Las salidas siempre fueron como en grupo, fueron con los compañeros”, explicó Juan. Tal parece que se están tomando su tiempo. “Todavía no hay primer beso, estoy esperando. Es el galán de la telenovela que se tardó”, dijo Paulina entre risas. Ante la insistencia de que se besaran frente a las cámaras, Soler, como todo un caballero, decició tomar la mano de su enamorada y besarla.