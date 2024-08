Sofía Castro, la novia más divertida de todo Grecia

Desde hace unos días, Sofía Castro disfruta de una original despedida de soltera en Mykonos al lado de sus hermanas, Fernanda y Regina , con quienes realizan este viaje con el que comienza a decirles 'adiós' a esta etapa. A través de su cuenta de Instagram, las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro , han estado compartiendo las fotos más especiales de esta aventura en Grecia, donde a pesar de haber enfrentado algunos inconvenientes con su equipaje , la novia ha presumido los looks. más especiales con los que ha dejado claro que está lista para caminar hacia el altar.

© IG @sofia_96castro Sofía Castro

Una novia en la playa

Sofía y sus hermanas se encuentran pasando días muy especiales en Mykonos, destino que eligió la novia para arrancar oficialmente la temporada de despedidas de soltera, pues esta no será la única que tendrá, además, planea hacer un viaje con sus papás y dos más con sus amigas, con quien visitará Colombia y Las Vegas. Luego de que pasaron días ingeniándoselas para conseguir los looks más icónicos, mientras la toalla en la que viajaron encontraba sus maletas, la novia por fin luce las prendas que tenía planeadas para este viaje.

© IG @sofia_96castro La novia compartió estas lindas imágenes de su despedida de soltera en Grecia

Recientemente, Sofía compartió un par de imágenes, vestida de blanco, con un discreto velo, una mirada con el que protagonizó un lindo posado en las playas de Mykonos: “Verano bonito”, fue la frase que la novia eligió para compartir estas fotos, donde la vemos feliz, vestida de blanco, de pies a cabeza. En las fotos, la ilusión de la actriz salta a la vista, pues cada vez se acerca más el momento de convertirse en la señora de Bernot.

Los inconvenientes del viaje

Este viaje a Mykonos será inolvidable para Sofía y sus hermanas quienes, hace unos días, anunciaron que la cabecera en la que viajaban extravió su equipaje. A pesar de que la situación les resultó retadora, este inconveniente no las detuvo, sobre todo a la novia: “Sin maletas, pero nadie me quita mi Bridezilla”, escribió la actriz en una foto donde aparece con un velo, disfrutando en uno de los clubes más exclusivos de este destino turístico.

Video relacionado