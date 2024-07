Las Vegas y Colombia, en la mira de Sofía Castro para su despedida de soltera

En medio de los preparativos para su boda con Pablo Bernot, Sofía Castro también está organizando su despedida de soltera, una celebración en la que compartirá con su grupo de amigas, fuera de México. Durante su último encuentro con la prensa, la primogénita de Angélica Rivera y José Alberto Castro, reveló los destinos que visitará para decirle adiós a esta etapa. La joven contó que ya eligió los dos sitios donde disfrutará con su círculo más cercano: Las Vegas y Colombia.

El esperado viaje con sus amigas

Sincera, Sofía Castro reconoció que, a pesar de que ya tuvo una despedida de solteros, junto a Pablo, le falta una con sus amigas: “La verdad que a mí me encanta el reventón, soy muy fiestera con mis amigas y estamos muy emocionadas. Tengo tres grupitos de amigas y me voy con ellas a Las Vegas y luego a Colombia, ya después de la despedida les contaré cómo me fue”, confesó en entrevista para Venga la Alegría.

La novia contó que la celebración que compartió en redes hace unos días, donde la vimos junto a su prometido, fue una fiesta que les organizaron a los dos, para que le dijeran adiós a la soltería, en compañía de sus seres queridos: “La que subí fue una despedida que me hizo la mejor amiga de mi mamá, es como una segunda mamá para mí, nos festejó a Pablo y a mí, nos hizo una despedida de solteros, con nuestros amigos y la verdad es que la pasamos muy bien”, explicó.

En mayo pasado, la actriz dio a conocer que antes de llegar al altar, también quiere despedir su soltería junto a su familia, por lo que disfrutará de una aventura con sus papás y sus hermanas: “Faltó mi mamita preciosa, pero está preparando una sorpresa. Ya pronto nos vamos los cinco de viaje”, le contó a la prensa haciendo referencia a la aventura en yate que tuvo con su papá y sus hermanas, en la que Angélica no puedo estar presente.

La madrina de lazo

El enlace matrimonial de Sofía Castro y Pablo Bernot, estará marcado por el amor familiar, debido a que los seres queridos de ambos se han involucrado al máximo en los preparativos de este enlace. Hace un par de meses, Fernanda Castro, hermana de la novio dio a conocer que será un honor fungir como madrina de lazo: “Hay momentos en la vida que son especiales, compartirlos con alguien como tú los hace inolvidables”, fue la nota que los novios le dejaron a la cantante con esta especial petición.