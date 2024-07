Mykonos, la nueva parada en la despedida de soltera de Sofía Castro con sus hermanas

Hace unos días, Sofía Castro emprendió uno de sus viajes más especiales antes de llegar al altar con Pablo Bernot, una despedida de soltera en el extranjero junto a sus dos hermanas, Fernanda y Regina. A través de Instagram, las hijas de Angélica Rivera y José Alberto Castro, han estado compartiendo detalles de esta escapada en la que han tenido que enfrentar grandes retos; sin embargo, nada las ha detenido y después de un par de días en Madrid, las jóvenes aterrizaron en Mykonos, destino en el que las hemos visto disfrutar al máximo de la vida nocturna en esta parte de Grecia, uno de los destinos turísticos preferidos de las celebridades en verano.

© IG @sofia_96castro Después de unos días en Madrid, las hermanas Castro viajaron a Mykonos

La aventura de las Castro en Mykonos

Aunque están pasando días inolvidables, las hermanas Castro han tenido que enfrentar grandes retos, como el extravío de su equipaje, lo que ha provocado que las chicas tengan que improvisar sus outfits: “Sin maletas, pero nadie me quita mi Bridezilla”, escribió Sofía junto a una imagen donde la vemos portar un velo en uno de los restaurantes de playa que visitaron a su llegada a Mykonos. Las chicas jugaron con este accesorio con el que también posó Regina: “La No via Regina”, escribió Fernanda en una imagen en la que vemos a la menos de las hermanas portando el velo.

Más tarde, las chicas acudieron uno de los clubes nocturnos de Mykonos, donde se divirtieron luciendo detalles de pintura blanca como parte de su maquillaje, mismo que combinaron con atuendos en el mismo tono. Tanto Sofía como Regina compartieron detalles de esta salida de hermanas que formó parte de la despedida de soltera que están disfrutando las tres. Según le contó la novia a la prensa, este es uno de los viajes que tiene planeados para despedir esta etapa, ya que tiene contemplado otra salida en familia y dos escapadas más con sus amigas.

© IG @fernandacastromusica A pesar del inconveniente que tuvieron con su equipaje, se han divertido como nunca

Sus planes antes de llegar al altar

A pesar de estar en medio de las grabaciones de una serie, Sofía ha organizado su agenda para cumplir con sus compromisos previos a su boda: “La verdad que a mí me encanta el reventón, soy muy fiestera con mis amigas y estamos muy emocionadas. Tengo tres grupitos de amigas y me voy con ellas a Las Vegas y luego a Colombia, ya después de la despedida les contaré cómo me fue”, declaró hace un par de semanas al matutino de TV Azteca, Venga la alegría.

© IG @fernandacastromusica Las hermanas están disfrutando de la vida nocturna de Mykonos

Como parte de los detalles de su boda que ha compartido con la prensa, Sofía Castro adelantó que su primo Cristian cantará en la recepción: “Ese es el primer spoiler de mi boda, le di permiso de que lo dijera, va a cantar en mi boda, para mí es un honor, que él me pueda cantar siendo quien es, a Pablo y a mí nos da mucho gusto”, confesó la actriz al programa Despierta América de la cadena Univisión.