Sofía Castro, de lo más enamorada con su prometido a puertas de su boda

Sofía Castro está a puertas de llegar al altar junto a su prometido, Pablo Bernot, y se encuentra más enamorada que nunca del amor de su vida. Aunque se desconoce la fecha exacta de la boda, podría ser que la pareja se está dando el ¡sí, quiero! en los próximos meses. Recientemente, la hija de Angélica Rivera y José Alberto el "Güero" Castro ha dado unos vistazos de sus celebraciones previas despidiendo la soltería, así como también de algunos de sus posibles looks de novia de la mano de su querida madre.

© @sofia_96castro Sofía Castro

Con la ilusión a tope por este gran paso en su vida, Sofía no ha dudado en dejar en manifiesto lo unida que se siente a quien se convertirá en muy poco en su esposo. "Por encima de todo, nosotros dos SIEMPRE ya casi", escribió la futura esposa al pie de una imagen en la que se le ve en actitud romántica junto a Pablo.

Hace algunas semanas, Sofía delineaba los detalles de su soñado enlace con el incondicional apoyo de su mamá. De hecho, ambas hicieron un viaje a París en busca de su vestido ideal para la ceremonia.

En mayo pasado, Castro tuvo también oportunidad de compartir un momento familiar junto a su padre y sus hermanas. “Faltó mi mamita preciosa, pero está preparando una sorpresa. Ya pronto nos vamos los cinco de viaje”, comentó acerca de esas mini vacaciones durante un breve encuentro que tuvo con la prensa.

Despedida de soltera entre Colombia y Vegas

Dentro del marco de los festejos que anticipan su tan ansiada boda, Sofía Castro confesó que planea una despedida de soltera junto a sus amigas con dos viajes a unos destinos maravillosos: Colombia y La Vegas.

“La verdad que a mí me encanta el reventón, soy muy fiestera con mis amigas y estamos muy emocionadas. Tengo tres grupitos de amigas y me voy con ellas a Las Vegas y luego a Colombia, ya después de la despedida les contaré cómo me fue”, confesó en entrevista para el programa Venga la Alegría (Azteca).