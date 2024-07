Sofía Castro le dice adiós a la soltería con sus hermanas en Madrid

Los próximos meses serán de mucha diversión para Sofía Castro, quien está lista para darle el “sí, acepto” a Pablo Bernot, en una de las bodas más esperada del medio del espectáculo. Antes de llegar al altar, la hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto Castro, tiene planeados algunos viajes para despedir su soltería. Comenzó con uno que organizó con sus dos hermanas, Fernanda y Regina, con quienes está disfrutando de Madrid, una de las ciudades preferidas de las Castro.

© IG @fernandacastromusica En su primera noche en Madrid, las hijas de Angélica Rivera fueron a cenar y después a un club nocturno

Un viaje de hermanas

Fue la propia Sofía quien contó, en entrevista para el programa Venga la Alegría, de TV Azteca, detalles de esta escapada: “Ahorita me voy a un viaje muy especial con mis hermanas. Vengo del foro, de hacer una serie”, comentó antes de abordar el avión que las llevó a la capital española. Antes de su viaje, Angélica Rivera, les dejó una notita que Sofía compartió con sus seguidores: “Amores de mi vida, diviértanse mucho. Son mi vida entera las amo con todo mi ser. Que Dios las bendiga siempre. Mamá”, se la hoja, se aprecian tres marcas de beso que, presuntamente, son de la actriz.

Conmovida por los deseos de su mamá, Sofía respondió con un: “Te amamos madre, gracias siempre”. Además de la nota de Angélica Rivera, la novia ha estado compartiendo algunos detalles de esta aventura de hermanas que comenzaron con una cena en un lujoso restaurante de Madrid: “Una despedida de soltera perfecta”, escribió sobre una imagen en la que vemos detalles de los platillos que degustaron.

© IG @fernandacastromusica Para Sofía era muy importante despedir esta etapa con sus hermanas

El inconveniente de la novia

Como parte de sus planes la primera noche en Madrid, las hermanas acudieron a uno de los clubes nocturnos de moda, donde las vimos disfrutar de la noche, según los videos que compartió Sofía en su perfil de Instagram. Aunque la están pasando de maravilla, la novia le contó a sus seguidores que está enfrentando una situación muy incómoda, debido a que la aerolínea en la que viajó, extravió su equipaje: “Perdió mis maletas y no me dicen nada y ni saben dónde están”, denunció en redes sociales.

© IG @fernandacastromusica La novia denunció en redes sociales que la aerolínea en la que viajaron extravió su equipaje

Los planes rumbo a su boda

Hace unos días, Sofía Castro le contó a la prensa que, rumbo a su boda, tiene planeadas varias despedidas de soltera que realizará en el extranjero. Además de este viaje con sus hermanas, hará otro con su familia y dos más con sus amigas: “La verdad que a mí me encanta el reventón, soy muy fiestera con mis amigas y estamos muy emocionadas. Tengo tres grupitos de amigas y me voy con ellas a Las Vegas y luego a Colombia, ya después de la despedida les contaré cómo me fue”, confesó al matutino de Azteca Trece.