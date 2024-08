Claudia Lizaldi sobre la relación de su ex con Ingrid Coronado: 'No hubo infidelidad'

En septiembre del año pasado, Ingrid Coronado habló ilusionada sobre la nueva oportunidad que se había dado en el amor. Tiempo después, la conductora del programa televisivo Sale El Sol reveló la identidad de su novio, con quien posó muy cariñosa desde la playa. Tras dar a conocer que Germán Bricio es el hombre que le devolvió la sonrisa, la atención se fijó en la expareja del fundador de empresas y escritor, Claudia Lizaldi, quien ahora ha aclarado en una reciente entrevista que no hubo infidelidad por parte de su ex, pues este empezó su romance con Coronado cuando ambos habían concluido lo suyo.

© @claudializaldi Claudia Lizaldi habló de su ex.

Lizaldi despeja las dudas

A pesar de que se ha mostrado discreta al abordar el tema públicamente, Lizaldi no dudó en despejar la incertidumbre durante una reciente charla con el programa televisivo Ventaneando, afirmando que durante su relación con Bricio no existió ningún tipo de indiscreción como muchos han especulado. “No, luego llegó otra persona que me contó cosas que terminó la historia de cuadrar muy bien. No hubo infidelidad y qué bueno que lo preguntes también, y hay mucha gratitud, mucho agradecimiento…”, comentó sonriente en la charla con la emisión televisiva, poniendo punto final a cualquier duda que pudiera existir.

Video relacionado

Luego de confirmarse públicamente el romance entre Ingrid y Germán, la conductora de televisión asumió la situación con total calma, dispuesta a pasar la página de ese episodio de su vida que al parecer concluyó sin ningún contratiempo. “Yo dije: ‘Agua que no has de beber déjala correr’…”, aseguró, para luego reiterar que a partir de eso todo tomó forma y fue favorable para ella. “Se acomodaron los tiempos, pero además cuando se acomodaron los tiempos, por las historias que me contaron, también se acomodó todo, dentro de mí dije: ‘¡Uhh!’…”, aseguró visiblemente tranquila durante la reveladora plática en la que abordó más aspectos de su entorno personal.

© Getty Images Claudia Lizaldi puso fin a la polémica.

¿Ha hablado con Ingrid Coronado?

En otro momento, Claudia concedió una entrevista al canal de YouTube del reportero Alan Saldaña, espacio en el que habló del tema sin ningún filtro. De hecho, a pregunta expresa sobre si ha tenido comunicación con Ingrid Coronado, respondió: “No, pero cómo, ni problema hay, no tengo interés…”, afirmó, para luego responder si trabajaría en algún proyecto con Ingrid de darse esa oportunidad. “Claro, chamba es chamba…”, expresó la presentadora, quien de esta manera se desmarca de cualquier polémica.

© Getty Images Claudia Lizaldi afirma que sí trabajaría con Ingrid Coronado.

Así mismo, Lizaldi se refirió a la molestia que le provocó que sus hijos fueran involucrados en la polémica, pues en su momento le reclamó a Bricio por haber asegurado que ella deseaba que le llamaran papá. “Yo me río, la verdad es que tengo una piel ya muy gruesa, no me gusta que hablen de mis hijos y menos mentiras, muy desagradable de su parte, pero eso es él y como yo le comenté en un correo electrónico: ‘El amor de mis hijos te quedó inmenso, compadre’, pero mis hijos tienen un papá y saben a quien decirle papá…”, afirmó en la charla.