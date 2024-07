Ángela Aguilar presume un espectacular anillo de diamantes

Tras cumplir con sus compromisos del Jaripeo sin Fronteras al lado de su familia, Ángela Aguilar ha reaparecido ante el ojo público; en esta ocasión acompañada por su hermano mayor, Leonardo Aguilar. Los jóvenes fueron captados en una tienda de la cadena Erewhon, en Los Ángeles, tomando en un discreto almuerzo. La salida entre hermanos no fue en sí lo que llamó la atención, sino que las miradas se posaron en el gran anillo de diamantes que la cantante de Mis amigas las flores llevó en la mano izquierda, específicamente en el dedo anular, donde usualmente se lleva el anillo de compromiso o el de bodas. Las imágenes de la joya en cuestión surgen semanas después de que la artista y Christian Nodal confirmaran su relación con HOLA! en exclusiva.

© Backgrid/The Grosby Group Ángela con su hermano mayor, Leonardo Aguilar

La cantante de 20 años fue captada al lado de su hermano, quien es tan solo cuatro años mayor que ella. La artista se dejó ver con unas grandes gafas oscuras con montura de color lila, además de un jersey de cachemira de manga larga con estampado floral de Ralph Lauren y una mini falda en color nude con una lycra. Completó su look con un par de mules en color lila y un fino bolso de piel.

© Backgrid/The Grosby Group Ángela Aguilar fue captada mostrando un gran anillo de diamantes

En la serie de imágenes se aprecia a Ángela conversando relajada con su hermano, al mismo tiempo que le muestra un detalle en una de sus prendas. Es en ese momento cuando se captó a detalle la vistosa joya, la cual ha llamado la atención de sus seguidores, sobre todo en medio de los reportes que han surgido con su relación con el intérprete de Botella tras botella. En dichas fotos, también se alcanza a apreciar el tatuaje de la cantante, el cual se hizo en honor a su pareja; se trata de las iniciales de su novio, una letra 'C' y una 'N' mayúsculas, así que con este diseño en su piel, Ángela deja claro lo comprometida que está con su nueva relación.

La joya en cuestión tiene un gran diamantes en corte ovalado engarzado en una alianza que podría ser de oro blanco. Además de este gran anillo, se aprecia que Ángela lleva una sortija más.

© Backgrid/The Grosby Group Ángela Aguilar muestra un gran anillo de diamantes

La historia de Ángela y Nodal

Fue a inicios de junio cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su romance a través de HOLA!. La pareja reveló que estaban en una relación, además de que la hija de Pepe Aguilar ofreció sus primeras declaraciones, asegurando que lo de ellos no era algo nuevo, sino que venía desde hace tiempo, pero que por diversas cuestiones no habían podido estar juntos hasta ahora. "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", expresó la cantante.

© Exclusiva - Américas Ángela Aguilar y Christian Nodal

Horas después de la confirmación del romance, Nodal compartió un video en sus redes en el que dijo que se encontraba viviendo un momento maravilloso, además de referirse a la madre de su hija, la rapera Cazzu, con la que dio a conocer su ruptura en mayo. “Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue el amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llagado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar…”.

En ese sentido, el cantante contó que en su anterior relación con Cazzu no hubo terceros en discordia y que actualmente, estaba con una gran mujer. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia", explicó.

A partir de esas declaraciones, la pareja se ha dejado ver junta por diferentes partes del mundo, disfrutando de su relación y apoyándose en sus respectivas carreras profesionales.