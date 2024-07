Christian Nodal y el romántico mensaje para Ángela Aguilar en medio de su gira por España

Luego del revuelo que causó la confirmación de su romance con Ángela Aguilar, Christian Nodal ha viajado hasta España, como parte de su gira Pal Cora. Sin embargo, en esta travesía se encuentra en solitario, pues su famosa novia tuvo que quedarse en México para antender algunos compromisos relacionados con su carrera y prepararse para el espectáculo que ofrecerá en la Plaza México y continuar con su gira por Estados Unidos al lado de su familia. Y es que sin duda, Christian ya se había acostumbrado a tener a su lado a Ángela, durante la pasada estapa de su tour, por lo que ahora que un océano los separa, el intérprete no ha dejado de extrañarla. Algo que se ha visto reflejado en sus redes sociales, donde con cierta nostalgia, Nodal recordó los días en los que de ciudad en ciudad, y de vuelo en vuelo, vivió unos días de romance.

© @nodal Christian Nodal sigue con su gira por Europa

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió algunos vistazos de su gira por Europa y de su reciente estancia en España, en donde tuvo la oportunidad de presentarse en varias ciudades de ese país. Sin embargo, fue la fotografía en el que se puede ver al cantante al lado de Ángela en pleno vuelo de avión y en un momento de lo más romántico. Al pie de dicha publicación, Christian dejó en claro lo mucho que le ha hecho tener a su lado a la cantante en esta etapa de su gira: "Extrañándote con locura, vida mía", expresó el intérprete conmovido.

Cabe destacar, que Nodal no ha sido el único que, a la distancia, le ha dedicado mensajes a su novia, pues Ángela, durante el show que ofreció en Chicago hace unos días, también dejó en claro el gran amor que tiene por el cantante, pues mientras interpertaba el tema Dime Cómo Quieres, el cual grabó con su novio años atrás, no dudó en gritar: "Te extraño, mi amor", algo que hizo gritar de emoción al publico asistente al Jaripeo hasta los huesos, espectáculo que encabeza la joven intérprete al lado de su papá, Pepe Aguilar, y de su hermano, Leonardo Aguilar.

© IG: @nodal Nodal y Ángela han tenido que separarse por un tiempo debido a sus compromisos de trabajo

La sincera confesión de Nodal sobre su salud mental

Durante su reciente estancia en la 'Madre Patria', Christian Nodal se sinceró sobre lo difícil que ha sido para él lidiar con el peso de la fama, especialmente con los comentarios negativos que ha recibido a través de redes sociales, pues admitió que llegó un momento que esta situación lo rebasó. “Al final del día, también yo hace dos años y medio, tres años, toqué fondo muy feo, por lo mismo, por redes sociales, y fijarme, y me tomó mucho tiempo de terapia. Tomé como un año para salir de depresión y ansiedad y cosas muy feas que estaban pasando justo por eso”, expresó el intérprete, durante una charla que sostuvo en el podcast del WiZink Center.

En ese mismo sentido, el artista reveló que actualmente se encuentra en un momento muy especial de su vida, por lo que aprendió a no hacerle caso a todo lo que se dice sobre él en redes. “Y creo que llegué a un balance muy bonito de la vida donde en realidad pues no dejo de vivir por lo que digan, ni me interesa cambiar la opinión, creo que cada quien. Cuando la gente decide creer en cualquier teoría o lo que sea, que crean lo que quieran yo ya no estoy para aclarar rumores ni nada”.