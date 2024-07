Christian Nodal responde a los comentarios sobre su vida personal

En las últimas semanas Christian Nodal y Ángela Aguilar han acaparado los titulares tras hacer pública su relación a través de HOLA! AMÉRICAS. Luego de que se diera a conocer su noviazgo con la menor de la dinastía de los Aguilar, el intérprete de temas como Botella tras botella ofreció un mensaje en el que aseguró que su relación con Cazzu, la madre de su hija Inti, terminó "de la mejor manera posible", dejando de lado los rumores que han surgido sobre los inicios de su relación con Ángela. Una vez más, el cantante vuelve a la carga respondiendo de la forma más ingeniosa a los comentarios de la gente en las redes sociales.

© Exclusiva - Américas Ángela Aguilar y Christian Nodal

A propósito del próximo lanzamiento del tema No me siento bien, Nodal compartió una fotografía promocional, en la que se le ve sentado sobre una cama que flota en medio del océano. El título de la canción dio pie a todo tipo de comentarios; desde aquellos que apoyan su música y se declaran sus seguidores absolutos hasta aquellos que opinan sobre su vida personal. Una usuaria comentó el post de Nodal con la siguiente frase, a propósito del nombre del tema, el cual saldrá próximamente. "Y el karma va llegando poco a poco", se lee en el comentario. A este mensaje, el cantante de 25 años respondió: "Para que el karma no me alcancé(sic) voy a 100 millas por hora", y agregó varios emojis en forma de corazón y unas llamas.

© @nodal Christian Nodal y su respuesta en redes sociales

El cantante no solo respondió a este mensaje en sus redes, también se dio el tiempo para agradecer el apoyo de sus seguidores, quienes le dejaron comentarios como "El mejor de México", "Tu concierto ha sido al mejor al que he asistido", "Te amamos", "Christian siempre luces genial, felicidades príncipe", "Locura el concierto en París, te amamos", fueron solo algunos de los mensajes a los que reaccionó el intérprete, quien actualmente se encuentra inmerso en su Forajido Tour.

Verano en Europa

Luego de conquistar escenarios en Zúrich, Londres y París, Nodal se ha embarcado en una serie de shows que lo llevarán por varias ciudades por España. A mediados de este mes, el cantante de regional mexicano logrará uno de los hitos más impactantes de su carrera. Los días 15, 16 y 17 de julio participará en una serie de conciertos que celebran los 30 años de trayectoria del tenor italiano Andrea Bocelli en el Teatro del Silenzio en Toscana. Curiosamente, el artista de 25 años es el único intérprete de música en español invitado a este evento, por lo que será todo un acierto en la vida profesional del intérprete.