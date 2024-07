Con una nueva foto, Inti, la hija de Nodal y Cazzu, enternece las redes

Florencia, la hermana de Cazzu, está encantada con su faceta como tía de la pequeña Inti. A través de sus redes sociales, la DJ suele compartir las fotografías más adorables de su sobrina, quien en septiembre próximo cumplirá un año de vida. En un post reciente, 'Flor', como también es conocida, publicó una postal de la bebé, que ha dejado derretidos a sus seguidores. Tras darse a conocer la ruptura, Cazzu se ha refugiado en sus seres queridos y ha dejado ver que es su familia materna quien más la ha apoyado en este trance que atraviesa. Actualmente, madre e hija residen en Argentina y se sabe, según las stories que ha compartido la llamada 'Nena Trampa', están iniciando una vida en otra casa, dejando la que solían compartir con Christian Nodal.

© IG @cazzu Esta fue la última foto que Cazzu compartió en sus historias de Instagram

A través de sus stories, Florencia compartió una foto de la bebé, quien lleva un simpático suéter azul claro con estampado de flores. En la imagen, la nena aparece con un semblante serio y viendo directamente hacia la cámara. "Te amo pal pingo Inti, ¿cómo vas a tener esa carita? Por Dios, me muero", escribió Florencia junto a la tierna fotografía, la cual ya ha sido retomada por varios de los perfiles de los fans de Cazzu.

© @c4lle.dj Inti, la bebé de Nodal y Cazzu en una nueva y tierna foto

En las últimas semanas, luego de que se hiciera pública la noticia de la relación de Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu se ha mantenido al margen y está enfocada en cuidar de su hija y su salud física y mental. El último mensaje que compartió referente a esa situación, dejó claro que en este momento su prioridad era su hija. “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control”, se lee en la primera parte de su comunicado, publicado poco después de la revelación de su ex.

"Por eso les regalo estas palabras: Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices, pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas", finalizó.

La Joaqui, otra de sus incondicionales

Además de refugiarse en su familia, Cazzu también ha encontrado una red de apoyo con sus mejores amigas y colegas del medio. Una de sus incondicionales ha sido Joaquinha Lerena, mejor conocida como La Joaqui, quien no hace publicó una foto junto a Cazzu y a la pequeña Inti. En la imagen, se aprecia a la intérprete de Brinca, en segundo plano, lanzando una discreta sonrisa a la cámara y mostrando su belleza natural. En primer plano, está La Joaqui cargando a Inti quien aparece de espaldas mirando a su mamá.

© IG @lajoaqui Esta es la imagen que 'La Joaqui' compartió con sus seguidores junto a Cazzu e Inti

Además de esa tierna postal, en otra fotografía, La Joaqui publicó en su feed de Instagram un tributo para su amiga. En la imagen aparece Cazzu con las dos hijas de La Joaqui, Shaina y Eva. Julieta Cazzuchelli, nombre real de la intérprete, comentó la imagen con unas tiernas palabras, dejando ver la cercana relación que tiene con las niñas. "Como explicar la felicidad en fotos: LA FELICIDAD EN FOTOS💕 las amo de manera descomunal mis niñas mis angelitos", escribió.