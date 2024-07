A días para su boda, Oriana Sabatini viaja a Milán para los últimos ajustes de su vestido de novia

Ya faltan tan solo unos días para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conviertan en marido y mujer, una boda que ha generado gran expectación en su natal argentina. Hace unas semanas, la cantante acudió a su prueba de maquillaje y peinado, y ahora ha viajado de vuelta a Italia para los últimos ajustes de su vestido de novia. En esta importante tarea ha estado acompañada de su cómplice incondicional, su madre, Catherine Fulop.

© Instagram @orianasabatini Oriana y Paulo celebrarán su boda el próximo 20 de julio.

Emocionada por el próximo enlace de su hija mayor, la actriz tomó sus redes sociales para compartir que había acompañado a la joven a recoger su vestido de novia. “Yo estoy acá en Milán, estoy aprobándole el vestido a la Ori para llevarlo”, expresó Catherine en sus historias de Instagram el pasado 10 de julio.

“Últimos ajustes”, escribió después la actriz de 52 años al mostrar una caja decorada con detalles florales que contenía en su interior unas tijeras y una cinta métrica, herramientas indispensables de un modista.

Video relacionado

Anteriormente Catherine había revelado en la televisión argentina que Oriana había optado por usar dos vestidos de novia y que uno de ellos sería de Dolce & Gabbana. Por ello no fue de sorprender que madre e hija visitaran el famoso bar que firma italiana tiene en el centro de Milán. Al parecer, aprovecharon la increíble arquitectura y decoración para una sesión de fotos, pues la conductora publicó un breve video en el que se apreciaban los flashes de una cámara.

© Instagram @fulopcatherine Catherine mostró algunos vistazos de su visita a Dolce & Gabbana en Milán.

© Instagram @fulopcatherine Catherine acompañó a Oriana a los últimos ajustes de su vestido de novia.

Sin embargo, la feliz mamá fue muy cuidadosa de no mostrar nada que comprometiera la sorpresa de Oriana sobre su look nupcial. Tras la última prueba del vestido de la novia, madre e hija se dispusieron a disfrutar un poco de la ciudad, y recorrieron la Piazza del Duomo, la cual rodea la emblemática catedral de Milán. “Estamos súper divertidas acá, pero estamos hechas un poco bolsa porque recién llegamos hoy y no hemos parado”, contó Catherine.

© Instagram @fulopcatherine Oriana y su madre aprovecharon para pasear por el centro de Milán.

Un día después de su maratónica jornada, la cantante y su madre quisieron dedicarse a descansar y a consentirse, por lo que decidieron ir a tomar el sol junto a la piscina para reponer energías.

© Instagram @fulopcatherine Tras sus pendientes, Catherine y Oriana se dispusieron a descansar junto al piscina.

¿Cómo será la boda?

Oriana y Paulo se casarán el próximo 20 de julio en El Dok - Haras, un predio ubicado en Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos”, contó Oriana en marzo a Ángel de Brito en su programa LAM (AméricaTV) refiriéndose a sus padres.

“Es el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, explicó la novia. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, contaba entonces, revelando que además del diseño de Dolce & Gabbana quería uno de un diseñador nacional.