Oriana Sabatini disfruta de un viaje por las Bahamas con Paulo Dybala y su familia

Faltan tan solo unas cuantas semanas para la esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y sus seguidores no podrían estar más emocionados. Tanto la cantante como su madre, Catherine Fulop, han compartido algunos detalles del enlace previsto para el próximo mes de julio. Mientras llega el gran día, los futuros esposos han querido disfrutar de un inolvidable viaje por uno paradisíaco lugar: las Bahamas.

©@paulodybala



Paulo compartió un vistazo de su viaje a las Bahamas.

El pasado fin de semana, el delantero en la A. S. Roma tomó su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotos de su aventura bajo el sol. El futbolista de 30 años dejó ver lo bien que la pasó haciendo actividades como bucear, además de pasear en moto acuática. “Qué lindo saliste, joyita”, comentó Rodrigo De Paul, su colega argentino.

En sus fotos Paulo dejó ver la buena compañía en este viaje, en sus fotos etiquetó a Dolores y Lautaro Dybala, quienes, juzgar por su apellido, son familiares suyos. Por supuesto también estuvo presente Oriana, con quien el futbolista posó muy feliz en la playa.

©@orianasabtini



La pareja posó feliz en la playa.

La también actriz lució guapísima en un favorecedor bikini amarillo mientras hacía la señal de la victoria. Paulo, de pie junto a ella y abrazándola, lució también su físico en un bañador negro. Al parecer, ambos estuvieron explorando el mar juntos, pues llevaban puestos visores de buceo.

En sus historias, Paulo retomó el post de Dolores, detallando que el lugar exacto en el que se encontraban en las islas Bimini, la parte de las Bahamas más cercana a Estados Unidos.

©@orianasabatini



La pareja disfrutó el viaje con familiares de Paulo.

Los detalles de su boda

Al parecer, Oriana y Paulo están disfrutando al máximo sus últimos momentos como novios antes de convertirse en marido y mujer. La joven pareja argentina, que está por cumplir seis años de relación, se casará el próximo 20 de julio en El Dok - Haras, un amplio predio ubicado en Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

©@orianasabatini



Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán en julio próximo.

“Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos”, contó Oriana en marzo a Ángel de Brito en su programa LAM (AméricaTV) refiriéndose a sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

“Es el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, contó la guapa argentina sobre el enlace. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, contaba sobre otro de los aspectos más esperados de la boda.