Catherine Fulop revela las peticiones especiales que le hizo Oriana Sabatini para su boda

El gran día está cada vez más cerca para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, pues dentro de un par de meses serán ya marido y mujer. Luego de que anunciaran su compromiso en octubre del año pasado, poco a poco se han ido conociendo los detalles de su esperada boda, la cual tendrá como escenario la natal Argentina de la pareja. Como toda novia, la cantante quiere que todo sea perfecto en su enlace, y por ello le ha hecho algunas peticiones especiales a su mamá, Catherine Fulop.

©@paulodybala



Oriana y Paulo celebrarán su boda en julio.

La actriz acudió al programa Cortá por Lozano (Telefe) y habló con la anfitriona Verónica Lozano sobre las medidas que ha implementado su hija para su boda. “No quieren video. ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, expresó bromista Catherine, revelando que Claudia Villafañe, la wedding planner del evento, fue rotunda sobre esta exigencia de los novios.

También contó que no se permitirán el uso de teléfonos móviles durante la fiesta. “A veces me pongo hasta nerviosa y digo. ‘Ay, qué lindo eso, voy a capturarlo’, pero ellos van a tener un fotógrafo encargado. Es más, en su tarjeta lo dicen, que no se preocupen porque todos los momentos van a ser capturados. Ellos van a compartir sus fotos, es para que no se los pierdan y estén diciendo: ‘Ay, vamos a tomarnos esta foto’”.

©@fulopcatherine



Oriana le hizo una petición especial a su mamá para su boda.

Catherine reveló además que Oriana fue muy puntual al solicitarle que no haga “show”, en su boda. “Mi hija, mi Ori. Yo le dije: ‘Te lo juro, cuando es un evento importante, de familia, yo no tomo. Ahora, si me invitas a tu casa, que voy a estar relajada en familia, voy a tomar algo, ahí sí’”, explicó entre risas. “Mi hija me pidió que no haga show, que no me suba a la tarima, ni baile en los parlante, sino se van a asustar”, agregó bromista.

La actriz de 59 años confesó que su hija la conoce muy bien y sabe que le gusta el ambiente festivo. “Ya me conocen, cuando fui a Italia y vi todas las botellas, me las escondió. Un Don Perignon la escondió. Me dijo: ‘Estas no’. Me marcó una de champagne y las de vino”, dijo respecto a una visita que le hizo a Oriana y Paulo en Roma, donde viven desde hace unos años.

©@fulopcatherine



Catherine prometió no hacer “show” en la boda de Oriana.

Las reflexiones de Catherine como mamá

En la misma entrevista, Catherine reveló su sentir como madre de dos jóvenes que se han convertido en mujeres, incluida una que está por casarse. “Da mucha nostalgia, sobre todo por pensar que es emocionante, con Ova (su esposo) nos ponemos a llorar, se nos llenan los ojos de lágrimas, porque la familia se va a agrandar, pero ella (Oriana) va a formar su familia”, confesó. “O sea, nosotros somos su familia, pero ella va a formar la propia. Es una cosa de nostalgia de algo que no va a volver a ser”, explicó la actriz.

También se refirió a la más pequeña de la familia: “Mi hija menor, Tiziana, también está tomando su camino, y en algún momento también se va a ir de casa. No saben lo que las extraño, a Ori, el día a día… La verdad, es relindo”, expresó.