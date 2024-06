A un mes para su boda, Oriana Sabatini hace su prueba de maquillaje y peinado

La cuenta regresiva para la esperada boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya comenzó, pues faltan solo unas semanas para el gran día. Tras su compromiso el año pasado, se han conocido poco a poco los detalles de la celebración, algunos de ellos compartidos por Catherine Fulop, la mamá de la guapa novia. La actriz argentina está muy emocionada y ahora ha compartido el un vistazo de la prueba de maquillaje y peinado.

© Instagram @orianasabatini Faltan tan solo unas semanas para que Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conviertan en marido y mujer.

El pasado 20 de junio, exactamente un mes antes de la fecha prevista para la boda, Catherine reveló en su cuenta de Instagram que había acompañado a su hija en un momento muy importante. “Acompañando a la novia. Prueba de maquillaje y penado”, escribió la también presentadora de televisión en sus historias al compartir una foto en blanco y negro de Oriana con los dos expertos que se encargarán de embellecerla más para su boda.

En la imagen se les veía a los tres posando sonrientes frente al espejo, mientras la cantante de 28 años hacía la señal de la victoria. Oriana llevaba una blusa blanca de manga largas y hombros descubiertos, y lucía un estilo muy natural, lo cual podría indicar que la imagen se tomó al inicio de la prueba.

© Instagram @fulopcatherine Catherine Fulop compartió un vistazo de la prueba de maquillaje y peinado de su hija Oriana Sabatini.

La publicación reveló que la joven se pondrá en manos de Bettina Frumboli para lucir perfecta en su casamiento. Oriana confía en la talentosa maquillista argentina, pues anteriormente ya ha recurrido a ella. En cuanto al peinado, la prometida de Dybala contará con Zacarías Guedes, un hair artist que tiene en su cartera de clientes a celebridades como Tini Stoessel y Nathy Peluso.

Bettina compartió después un breve video, pero optó por mostrar la imagen desenfocada mantener el misterio sobre el look de Oriana. Además de la presencia de Catherine, fue inevitable notar que la novia llevaba la melena suelta, lo cual dio una pista de cómo lucirá en su boda.

© Instagram @bettinafrumboli El look nupcial de Oriana quedó en el misterio tras la prueba de maquillaje y peinado.

Así será la boda

Oriana y Paulo, quienes dentro de poco cumplirán seis años juntos, se casarán el próximo 20 de julio en El Dok - Haras, un predio ubicado en Partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires. “Vamos a hacer el vals, voy a entrar con mi papá y nos va a casar el cura que los casó a ellos”, contó Oriana en marzo a Ángel de Brito en su programa LAM (AméricaTV) refiriéndose a sus padres.

“Es el cura de mi colegio. Yo lo llamé y le dije que no practico la religión, pero que quiero que venga como un amigo a hacer la ceremonia. Simbólicamente quería que fuera la misma persona que los casó a mis papás. Mis amigas y las familias lo conocen, es alguien súper cercano a nosotros”, explicó la novia. “El primer vestido ya lo tengo, pero me gustaría tener dos para ponerme uno cómodo y perrear tranquila, y me lo quiero hacer acá”, contaba entonces, aunque seguramente a estas alturas ya tiene todo listo para su enlace. Su madre había revelado que uno de los diseños era de Dolce & Gabanna.