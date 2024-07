Desde la comodidad de su hogar, Evaluna disfruta de la recta final de su segundo embarazo

Luego de pasar semanas inmersa en la gira de Camilo, Evaluna tomó la decisión de volver a Miami, mientras su esposo concluye sus presentaciones en España. La decisión de dejar el tour responde a la necesidad de ella de descansar y prepararse para el próximo nacimiento de Amaranto, el segundo hijo de la pareja. Luego de un viaje de vuelta a Estados Unidos, la hija menor de Ricardo Montaner poco a poco va regresando a sus orígenes y disfrutando del calor de hogar y de cosas tan simples como poder cocinar en su propio hogar.

A través de Instagram stories, la intérprete de temas como PLIS compartió una imagen desde la cocina de la casa que comparte con Camilo en Miami. La foto en cuestión es de una pasta que hizo con el calor de hogar. "¡Lo mucho que extrañaba cocinar en mi casita", escribió sobre la imagen. Incluso, compartió con sus seguidores la lista de ingredientes de la salsa.

La separación de Camilo y Evaluna no durará mucho; de hecho podría ser que este fin de semana se reencuentre como él pues el cantante de raíces colombianas ya ha concluido sus presentaciones en España, siendo Marbella la última ciudad que visitó con su tour Nuestro Lugar Feliz. El lunes compartieron a través de sus Lunes de Camilo y Evaluna que la cantante volvería a Miami para descansar y ultimar los detalles antes de la llegada de su segundo bebé.

"Evaluna sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla y estar en calma", explicó Camilo en dicho video. "A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad, su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya", expresó el cantante, quien entiende perfectamente las necesidades de su esposa. "Es verdad que necesito irme y que necesito irme ya a casa, pero también es verdad que me pone triste no estar con mi esposo", agregó la hija menor de Ricardo Montaner. "Sé que estás triste y que van a ser unos días difíciles pero decido irme porque es lo que necesito en este momento", añadió.

La caída que sufrió en el sexto mes

Lo cierto es que Evaluna necesita descansar, pues está ya en el tercer trimestre de su segundo embarazo, y las últimas semanas en Europa las pasó en la gira de su esposo, acompañándolo sobre el escenario y siendo su más grande fortaleza. Previo a la gira, la intérprete sufrió una caída, lo cual significó un gran susto para ambos. A su paso por el programa El Hormiguero la pareja contó al presentador Pablo Motos cómo fue el incidente, el cual se dio cerca del mes de abril, cuando ella estaba en su sexto mes de embarazo. “Fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo, en una hamaca que son de estas sentaditas, tenía los pies estirados, tenía a 'Indi' encima, ya yo con panza y se soltó la cuerda en ese piso de concreto, horrible. Índigo cayó encima de mí y de la pancita", compartió Evaluna.

Consternado aún por lo sucedido, Camilo confesó que la culpa lo estaba acabando en ese momento, pues él fue el que sujetó la hamaca. "El que puso ese nudo, ¿saben quién fue no? Claro, uno dice, se cae mi esposa, a alguien hay que echarle la culpa, no amigo”, reconoció. El colombiano admitió que cometió una arbitrariedad a la hora de colocar esa hamaca: “Yo pedí unos nudos que eran especiales, que amarraban barcos y no habían llegado, entonces dije yo: ‘¿cómo no lo vamos a poder amarar con otra cuerdita?’, lo amarré con otra cuerdita que no era para eso y se rompió”, indicó.

Tras lo sucedido, Evaluna y Camilo se aseguraron que la cantante se encontrara bien. Por fortuna, todo quedó en un susto y así Evaluna ha continuado con su embarazo, llevándolo de forma plena y tranquila.