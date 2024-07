Evaluna y Camilo revelan por qué nunca se separan

En la cuenta regresiva para recibir a su segundo hijo, Amaranto, Evaluna y Camilo aprovecharon su estancia en España para grabar un episodio de su canal de Youtube que titularon Independencia vs Interdependencia. Además de revelar que caminar por las calles de Madrid, junto a su hija Índigo, disfrutando de las noches veraniegas, es su plan preferido como familia, el matrimonio compartió su visión de unión. En este clip, los cantantes revelaron por qué, desde que se casaron, procuraran hacer todo juntos, “¿Por qué estamos siempre juntos?”, fue la pregunta que planteó la hija menor de Ricardo Montaner y a la que Camilo respondió con un: “Porque somos un equipo, porque somos más fuertes cuando estamos”.

© @Evaluna Mientras disfrutan de su verano en España, explicaron por qué nunca se separan

Su concepto de pareja

Los intérpretes de Plis, le explicaron con sus más de 2.7 millones de suscriptores su concepto de amor en pareja: “Porque todo es más divertido cuando lo vivimos juntos. Porque las cosas que creamos nos quedan mucho mejor, cuando las creamos juntos, porque los momentos difíciles, se hacen menos difíciles cuando los atravesamos juntos y estar juntos quiere decir, que estamos para nuestros hijos”. La pareja admitió que esta es una decisión muy de ellos: “No porque creamos que así deba ser, sino porque así queremos que sea”.

Para ejemplificar su idea, Camilo dijo: “Supongamos que quieres bajar un mango de un árbol y tú tienes, una escalera y unas tijeras”. Por su parte, Evaluna comentó lo que pasaría en caso de no haber unión: “Independencia es: yo tengo todo lo que tengo y tú tienes lo que tienes. Mejor dicho, que cada uno baje su mango. Independencia es, no necesito de ti”. Fue cuando explicaron que, en casa, practican la interdependencia, un término que la cantante describió como: “Es cuando, ¿Qué tienes tú?, ¿Qué tengo yo?, unamos fuerzas, usemos lo que tienes tú y lo que tengo yo. Yo tengo, una escalera, yo unas tijeras, unámoslas y tenemos un mango”.

© Getty Images El matrimonio está a punto de recibir a su segundo hijo

Para complementar su idea, Camilo reveló que la clave está en entregarse por igual: “Se trata de que cada uno dé el 100% de lo que tiene”. El cantante habló de cuando, en las relaciones, no se está dispuesto a darlo todo: “Cuando entregas el 100%, corres el riesgo de que la otra persona no entregue el 100% o de que lo entregues y tú 100% sea muy mal administrado. Dar el 100% es muy arriesgado, pero ¿saben qué es muy arriesgado?, no darlo”, explicó el colombiano, quien cada día refrenda su amor por su esposa.

© IG @evaluna Desde que se casaron, la pareja es inseparable

La entrevista a sus suegros

En este nuevo capítulo de su canal, Camilo le hizo una breve entrevista a sus suegros, quienes compartieron un poco de su sabiduría con su comunicad virtual. Tanto Ricardo Montaner, como su esposa, Marlene Rodríguez, confesaron que su momento más feliz del día es por la mañana: “El desayuno es un momento muy feliz y cuando veo a mis nietos”, dijo el cantante. Cuando le preguntó al intérprete de Me va a extrañar algún consejo, dijo: “Que la vida es muy corta y que hay que aprovecharla al máximo, hay que gastársela completa, como si fuera tu último día, hay que consumirse la vida completa, disfrutarla y en el momento de sufrir, sufrirlo con intensidad también”. Por su parte, la esposa del cantante comentó: “Que vivan simple, eso lo aprendí con el tiempo, entre más simpleza más felicidad”.