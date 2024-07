Enamorado, Camilo habla sobre Evaluna Montaner: 'Es un ser superior'

En más de una ocasión, Camilo ha dejado en claro la admiración total que tiene por Evaluna Montaner, su esposa, quien se ha convertido en su principal cómplice de viajes y su fiel compañera en sus giras. Algo de lo que el intérprete habló durante una charla que sostuvo en el podcast de Calle y Poché, en la que con el corazón repleto de emociones, dejó en claro la admiración que tiene por la madre de sus dos hijos y lo bien que han logrado llevar su relación.

© IG: @Evaluna Camilo y Evaluna son inseparables

Durante la plática que tuvo con las influencers, el cantante fue cuestionado sobre la forma en la que ambos, al ser artistas, han logrado empatar sus metas y sueños, sin que los de uno compitan con los del otro, una oportunidad en la que se encargó de destacar la personalidad de su amada y su extraordinaria forma de ver el mundo. "Evaluna tiene una relación con sus ambiciones muy particular. Todo lo que una artista pueda llegar a soñar, su papá ya lo tenía, y ella creció de repente con la normalidad de eso", compartió. "Tu sueñas con un día ir a París, porque nunca has ido, sueñas que París te va a dar una experiencia que no te puedes imaginar porque no has ido. Sueñas con tener tu propio auto porque no lo tienes. Pero cuando tu papá te lleva a un escenario, a llenar un estadio, tú te das cuenta de que tal vez el verdadero tesoro de cantar en el escenario no era haberlo llenado sino bajarte y estar con tu familia después", agregó.

En ese mismo sentido, el guapo colombiano mostró la total admiración que tiene por su esposa, al revelar que más allá de la fama y el éxito profesional, Evaluna tiene muy claras sus metas y ambiciones. "Entonces Evaluna como hackeo el sistema, entonces le dicen: 'Tú no te sueñas con algun día iun estadio gritando y que afuera solo esté tu nombre, porque tu tuenes que cantar en los conciertos de Camilo, si tu podrías hacer tu propia gira', ella se ríe y dice: 'Ay no, parse'", compartió el intérprete. "Evaluna es un ser elevado, Evaluna es un ser superior, de verdad lo digo. Su alma tiene como unos checks ya muy claros, que ya no se mete el autogol con ciertas cosas. Entonces ella y yo nunca cruzamos ambiciones", sentenció.

© IG: @evaluna El cantante dejó en claro su admiración por su esposa

El emotivo anuncio de Evaluna y Camilo

Luego de que ¡HOLA! adelantara en exclusiva la noticia del segundo embarazo de Evaluna Montaner y Camilo, fue la cantante quien a través de sus redes sociales confirmó la noticia de su embarazo a través de un video y un emotivo mensaje, en donde además citó un poema que Camilo le escribió a propósito de esta linda etapa de vida que atraviesan. “Este poema me lo escribió Camilo antes de enterarnos que estábamos esperándote. En un vuelo de Madrid a Miami empezamos a imaginarte con nombre y un par de semanas después supimos que ya nos venías acompañando. Qué ilusión nos da conocerte. Tu hermana mayor ya te quiere cuidar. Amaranto, nos sentimos honrados de ser tus papás. Gracias Dios por el privilegio de ser su hogar. Oficialmente los Echeverri-Reglero somos CUATRO”, compartió en redes el pasado 21 de febrero.

Por otro lado, la también actriz compartió el poema con sus fans: “Evaluna fértil, madre nunca lista. Caminante descubierta en la marcha. Hija nueva de la calma y asesina de la fan. Dueña de todos los domingos y llamadora de chaparrones y aguaceros. Catadora de bañeras y clavadista volcánica. Pastelera por accidente. Excelente por intencional falta de oficio. Primaverita atravesada. Violadora de calendarios. Anticipadora de navidades y madre del Amaranto y el Índigo”.