Evaluna deja a Camilo en España y prioriza su salud: 'Me pone triste no estar con mi esposo'

Aunque hace unos días revelaron que prácticamente nunca se separaban, parece que ha llegado el momento de que Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tomen caminos separados. Esta decisión se da en la recta final del segundo embarazo de la cantante, el cual ella ha vivido inmersa en la gira de su esposo por países como España. A pesar de que es un momento duro para ambos, esto responde a la necesidad de ella de descansar y empezar a preparar todo para la llegada de Amaranto. A través de sus ya conocidos Lunes de Camilo y Evaluna, los cantantes hablaron de su sentir, expresando que, si bien es una decisión que los pone tristes, ambos entienden que es necesaria.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry

Camilo estará unos días más sin Evaluna, alrededor de unos cinco. Aunque no es tanto tiempo, para los dos es duro, sobre todo en estos momentos en los que la cantante está en el tercer trimestre de su segundo embarazo. "Evaluna sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla y estar en calma", explicó Camilo. "A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad me pone triste no estar con ella. Dos cosas son verdad, su necesidad de irse y mi tristeza de que se vaya", expresó el cantante, quien entiende perfectamente las necesidades de su esposa, sobre todo a unas semanas de que llegue el segundo hijo de ambos.

"Es verdad que necesito irme y que necesito irme ya a casa, pero también es verdad que me pone triste no estar con mi esposo", agregó la hija menor de Ricardo Montaner. "Sé que estás triste y que van a ser unos días difíciles pero decido irme porque es lo que necesito en este momento", añadió.

Evaluna Montaner en la recta final de su embarazo

¿Podrá viajar?

En medio de los sentimientos que los invadían, surgió otra gran incertidumbre, ¿Evaluna podrá volar sin problemas? Ante esto, la pareja ideó algunos planes para que su condición no le impidiera abordar el avión de regreso a Miami, esto a pesar de que aún tiene permiso de viajar. "Evaluna está muy embarazadísima; nuestra partera le dice que no hay problema con viajar, pero es probable que le pongan problemas, porque si se le ve muy embarazada", contó el intérprete colombiano.

"Estoy bien en el rango para viajar, pero este embarazo se me ve mucho", comentó Evaluna. Mientras ella se probaba prendas holgadas para disimular su pancita, Camilo le ponía escenarios hipotéticos de lo que podría suceder en la terminal aérea al momento de llegar al mostrador de la aerolínea. "¡Usted no puede sacar esa panza en el aeropuerto, Evaluna! No mi amor, no puedes hacer eso", dijo Camilo entre risas, mientras su esposa presumía su pancita en el video.

© YouTube Evaluna presume su pancita, mientras Camilo le advierte que no puede presumirla así en el aeropuerto

La fascinación de Índigo por el flamenco

Estando en Sevilla, Índigo, de dos años, quedó encantada con el flamenco, algo que Evaluna parece haberle heredado, pues a ella también le gusta mucho y ahora, ver a su hija interesada en este género la llena de ilusión. "Nuestra hija como que despertó a la obsesión del flamenco", dijo Camilo en su video. Más adelante, Evaluna habló de lo que esto significa para ella. "Yo lo soñé, yo cuando la tenía en la panza oré mucho por este momento, porque yo siempre fui muy apasionada del flamenco, y me encanta que mi hija también. Ya tiene los tacones puestos, y ahora vamos por un traje. ¡Siento que estoy jugando a la muñeca!".

La familia acudió a un tablao para ver a unos profesionales ejecutar este género, pero antes de eso, pasaron a una tienda a comprarle un trajecito a su hija. Uno de los momentos más tiernos del video fue cuando 'Indi' escogió un vestidito más para su hermanita. "Este es para Amaranto", dijo la pequeña con su adorable voz. Esta no es la primera vez que la niña se refiere al bebé que viene en camino como una niña; puede que sea su intuición o producto de su imaginación pensar que la cigüeña le llevará una hermana para jugar, pero lo cierto es que ya ha empezado a imaginar cómo será su vida al lado de su cómplice de aventuras.