Por primera vez, Evaluna habla de la caída que sufrió en medio de su segundo embarazo

En la cuenta regresiva para recibir a su segundo hijo Amaranto, Evaluna y Camilo realizaron uno de sus últimos viajes antes del nacimiento de su bebé. Durante su visita a España, el matrimonio visitó el programa El Hormiguero donde conversó con el conductor Pablo Motos sobre el susto que sufrieron hace un par de meses cuando la hamaca donde la cantante arrullaba a su primogénita, Índigo, se venció, provocándole una caída durante su sexto mes de gestación. Por primera ocasión, la hija menor de Ricardo Montaner, habló de este tema que describió como un momento: “horrible”.

¿Cómo ocurrió?

Sorprendida de cómo esta noticia le dio la vuelta al mundo, Evaluna le preguntó curiosa a su esposo: “Eso, ¿cómo lo sabe todo el mundo, mi amor?, eso tú lo has compartido, porque fue más traumático para ti, que para mí”, comentó la cantante. En un tono más serio, la intérprete de Plis, narró cómo ocurrió el incidente: “Fue horrible. Estaba tratando de dormir a Índigo, en una hamaca que son de estas sentaditas, tenía los pies estirados, tenía a Indi encima, ya yo con panza y se soltó la cuerda en ese piso de concreto, horrible. Índigo cayó encima de mí y de la pancita”.

Todavía apenado por lo sucedido, Camilo confesó: “El que puso ese nudo, ¿saben quién fue no? Claro, uno dice, se cae mi esposa, a alguien hay que echarle la culpa, no amigo”, reconoció el cantautor. El colombiano fue más a fondo y admitió que cometió una arbitrariedad a la hora de colocar esa hamaca en especial: “Yo pedí unos nudos que eran especiales, que amarraban barcos y no habían llegado, entonces dije yo: ‘¿cómo no lo vamos a poder amarar con otra cuerdita?’, lo amarré con otra cuerdita que no era para eso y se rompió”, reconoció.

A la distancia, Evaluna mira con humor aquella caída que, por fortuna, no provocó ningún daño al bebé que espera: “Quizá no era para tres personas a la vez”, comentó sonriente sobre la calidad de la cuerda que usó Camilo. Aunque ahora saben que no pasó a mayores, el cantante confesó que pasaron horas de angustia tras la caída: “Evaluna y yo nos pasamos un buen rato largo en el baño, llorando, por el susto, ella está embarazada y caerse de una hamaca, además una hamaca alta”, añadió el cantante quien, con su mano simuló la altura de la hamaca.

En la dulce espera de Amaranto

Evaluna recordó que estaba tan alta que incluso necesitó asistencia para poder sentarse: “Me tuvieron que ayudar a subirme y todo”. Tras el tremendo susto que se llevaron, Camilo dijo: “Fue muy fuerte, pero todo perfecto, todo bien”. Este accidente casero ocurrió cuando Evaluna se encontraba en el sexto mes de gestación, una temporada en la que se encontraba disfrutando de su embarazo alejada de los reflectores. Hace poco, el matrimonio retomó su actividad en su canal de Youtube donde comparten con sus seguidores su día a día en la dulce espera de Amaranto.