Jason Momoa habla por primera vez en público de su relación con Adria Arjona

El pasado 20 de mayo, Jason Momoa sorprendió a todos al publicar una serie de fotos junto a Adria Arjona, las cuales de inmediato encendieron las alarmas de romance. Pronto se confirmó que, efectivamente, el actor de Aquaman y la actriz puertorriqueña, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, estaban juntos como pareja. Tras aquella noticia, el intérprete hawaiano ha dejado ver que todo marcha viento en popa en su noviazgo, pues reveló la actividad que él y su chica comparten.

© Getty Images Jason acudió a la premier de la cinta 'The Bikeriders' junto a su hija Lola Lolani.

A inicios de semana, Jason asistió al estreno de la película The Bikeriders en Los Ángeles, junto a su hija Lola Lolani, de 16 años. Como buen amante de las motocicletas, el actor no podía perderse de este evento, aunque este no fue el único tema que se tocó a su paso por el TCL Chinese Theatre. El intérprete mencionó a una reportera de Entertainment Tonight su relación con Adria.

“A mi chica le gusta montar”, aseguró Momoa ante las cámaras de dicho medio, mostrándose tan relajado y desinhibido como siempre. “Cualquier excusa vale para más abrazos”, agregó bromista, refiriéndose al hecho de que cuando la actriz se pone detrás suyo lo rodea con sus brazos.

© Getty Images Jason Momoa se mostró abierto y bromista al hablar de su relación con Adria.

“Simplemente monto en moto todo el tiempo. Viajo a todas partes y llevo mis motos a donde quiera que vaya cuando estoy filmando”, agregó Jason en el estreno de la cinta protagonizada por Austin Butler y Tom Hardy. “Simplemente encaja con mi ADN. Instantáneamente, cuando empiezo, todo desaparece. Estoy muy concentrado. No pienso en nada más porque tienes que estar concentrado. Las amo y realmente amo las motos antiguas. Se siente como una cápsula del tiempo, así que realmente amo las motos antiguas", agregó sobre su pasión, la cual ha podido compartir con Adria.

Así descubrió su amor por Adria

El mes pasado, Jason publicó en Instagram un álbum de fotos de su viaje a Japón, aventura que hizo con motivo de las grabaciones de su serie documental On the Roam, enfocada precisamente en el mundo del motociclismo.

© @prideofgypsies Jason Momoa descubrió su noviazgo con Adria en mayo, tras un viaje a Japón.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza”, escribió Momoa al inicio de su publicación. “Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos”, agregó, firmando su mensaje como suele hacerlo: “Todo mi aloha”.

En la segunda de las fotos de su post, se veía al actor rodeando a la actriz con sus brazos, mientras se encontraban sentados a la mesa junto a otros amigos. En otra de las imágenes se veía a ambos muy sonrientes con el mar a sus espaldas, mientras el viento jugaba con sus melenas, además, ella estaba tomada del brazo de él.