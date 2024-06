Adria Arjona reaparece en las redes sociales de su famoso padre en un posado familiar

Ricardo Arjona está alejado de los escenarios desde hace un tiempo por cuestiones del salud, pero en sus redes sociales se ha mantenido activo. Recientemente, el intérprete de temas como Señora de las cuatro décadas compartió un par de postales al lado de sus hijos: Adria, Ricardo Junior y Nicolás. En las imágenes Adria, la mayor de los tres, se deja ver sonriente y muy feliz. Las fotos de la actriz de películas como Hit man al lado de los suyos se dan a un par de semanas de que se confirmara su relación con Jason Momoa, noticia que causó gran revuelo.

©@ricardoarjona



Ricardo Arjona con sus hijos en unas vacaciones

En las imágenes, Adria, Ricardo Junior y Nicolás aparecen al lado de su padre como una familia de turistas en un destino hasta ahora no especificado. “Una vez en algún lugar”, escribió el cantante en su post en Instagram stories. Al parecer, las imágenes fueron captadas en unas vacaciones en familia hace ya un tiempo.

En otra foto, la cual es una selfie, se aprecia al intérprete de 60 años con sus hijos; todos sonriendo hacia la cámara. Aunque él tenga una agenda ocupada y sus dos hijos mayores, fruto de su relación con Leslie Torres, ya sean adultos con sus propios caminos, los tres siempre procuran convivir y pasar tiempo en familia, al lado de Nicolás, de 13 años, quien es hijo de Arjona de su relación actual con Deisy Arvelo.

©@ricardoarjona



Ricardo Arjona con sus hijos

El romance de Adria con Jason Momoa

En las últimas semanas, Adria, de 32 años, ha acaparado los titulares de la prensa rosa por el estreno de su película Hit man, donde comparte créditos con el actor Glen Powell. Además de este hito en su carrera, Adria también ha llamado la atención por su inesperado romance con Jason Momoa. Fue casi a finales de mayo, cuando el actor de Aquaman compartió un carrusel de fotos de un viaje por Japón con motivo de su serie documental On the Roam, donde se destapó su relación con la actriz puertorriqueña.

©@prideofgypsies



Jason Momoa con Adria Arjona

Junto al carrusel de fotos, en el que aparece con Adria en varias de las postales, el actor escribió: “Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza”, escribió Momoa al inicio de su publicación. El actor siguió con su mensaje y más abajo se dirigió a Adria como “mi amor”, por lo que fue este post que reveló su relación. “Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos”, agregó, firmando su mensaje con su sello característico: “Todo mi aloha”. Aunque poco se sabe de la relación, Adria parece feliz al lado de Momoa, quien es 12 años mayor que ella.