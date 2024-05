¡Sorpresa! Jason Momoa y Adria Arjona se dejan ver juntos y felices

Este 20 de mayo, Jason Momoa ha revolucionado las redes sociales y no por un anuncio de algún proyecto profesional, sino por un tema mucho más personal. El actor hawaiano, quien meses atrás concluyó su divorcio de Lisa Bonet, ha publicado una serie de fotos junto a Adria Arjona, las cuales han encendido las alarmas de romance. La actriz puertorriqueña, hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, no ha permanecido indiferente, lo que ha ilusionado a los fans de ambos sobre una posible nueva historia de amor en Hollywood.

©@@prideofgypsies



Jason ha sorprendido a todos con sus fotos junto a Adria.

Jason tomó su cuenta de Instagram para compartir un álbum de fotos de su reciente viaje a Japón, el cual hizo con motivo de las grabaciones de su serie documental On the Roam, enfocada en el mundo del motociclismo. “Japón, eres un sueño hecho realidad, me volaste la cabeza”, escribió el protagonista de Aquaman al inicio de su publicación.

“Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos”, agregó, firmando su mensaje como suele hacerlo: “Todo mi aloha”.

Desde el primer instante llamó la atención el hecho de que en su mensaje mencionara las palabras “mi amor” en español, pero no reveló a quién se refería. Sin embargo, sí hizo un largo listado de cuentas de las personas que lo acompañaron en su aventura por tierras niponas, y entre los primeros nombres destacó el de Adria.

©@@prideofgypsies



Los actores se han dejado ver juntos y felices.

En la segunda de las fotos de su post, se veía al actor de 44 años rodeando a la actriz con sus brazos, mientras se encontraban sentados a la mesa junto a otros amigos. Si bien es sabido que Momoa suele ser muy efusivo con sus compañeros, el gesto con Adria dejó ver una especial cercanía y confianza entre ellos. En otra de las instantáneas se veía a ambos muy sonrientes con el mar a sus espaldas, mientras el viento jugaba con sus melenas, además, ella estaba tomada del brazo de él.

A dicha postal siguió una espontánea foto de Adria en lo que parecía ser un taller de motocicletas. Esto reafirmó la idea de que ella acompañó a Momoa en su viaje por Japón. Cabe destacar que la actriz fue la única mujer que apareció en las fotografías compartidas por Jason, lo que para muchos fue prueba irrefutable de que era ella de quien hablaba al escribir “mi amor”.

©@prideofgypsies



Adria acompañó a Jason en su viaje por Japón.

Poco después de que el actor compartiera dichas fotos, la intérprete de 32 años retomó en sus historias la publicación del productor Damien Bray —integrante del staff de On The Roam quien posiblemente tomó la fotografía—con la foto de ella y Jason frente al mar y algunos corazones. Por su parte, Adria agregó otros más de estos emojis.

Las pasadas relaciones de Jason y Adria

En enero de 2022 se dio a conocer la ruptura de Jason de Lisa Monet, madre de sus dos hijos y con había estado durante 17 años, incluidos seis de matrimonio. Dos años después de esta noticia, la expareja oficializó su separación llegando a un rápido acuerdo de divorcio. De nuevo en la soltería, el actor fue vinculado sentimentalmente este año con la actriz mexicana Eiza González, aunque nunca se confirmó nada entre ellos.

©GettyImages



Jason y Adria sus sus respectivas exparejas.

En lo que respecta a la vida amorosa de Adria, son pocos los detalles que se conocen, pues ella ha sido reservada respecto a su vida privada. La actriz, quien también es hija de la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres, contrajo matrimonio en 2019 con el abogado Edgardo Canales, luego de dos años de noviazgo. Sin embargo, dada su discreción, no se sabe mucho del destino de este matrimonio, pero ha llamado la atención que aparentemente borró las pocas publicaciones en Instagram alusivas a su relación.