Jason Momoa y Lisa Bonet firman el divorcio; estos son los detalles del acuerdo exprés al que llegaron

En enero de 2022, Jason Momoa y Lisa Bonet sorprendieron a todos al anunciar su separación, luego de 16 años de relación y dos hijos en común, Sin embargo, han tenido que pasar dos años para que la expareja decidiera hacer oficial su decisión. Se ha dado a conocer que la actriz ha solicitado formalmente la disolución de su matrimonio alegando diferencias irreconciliables. Pero lo que más ha llamado la atención sobre este proceso es que, tan solo 24 horas después de presentar la solicitud, los actores han llegado a un acuerdo.

Jason y Lisa anunciaron su separacion en enero de 2022.

De acuerdo con los documentos legales presentados ante la corte, a los que tuvieron acceso medios como TMZ, Lisa señaló en su demanda la fecha exacta en la que se dio la separación con el protagonista de Aquaman: el 7 de octubre de 2020. Esto ha permitido conocer que Jason y Lisa llevaban ya un largo tiempo separados cuando decidieron hacer pública su ruptura.

Los actores han priorizado el bienestar de sus hijos, Lola, de 16 años, y Nakoa-Wolf, de 15, por lo que decidieron acordar en privado y sin la intervención de un juez, todos los asuntos respecto a su vida en caminos separados, incluidos aspectos como la custodia de sus hijos, y la manutención tanto de ellos como del cónyuge.

La pareja tiene dos hijos en común, quienes son su principal prioridad.

Si bien la negociación se realizó bajo estricta intimidad, se ha conocido que Jason y Lisa acordaron tener la custodia compartida de sus hijos y hacerse cargo en partes iguales de todo lo referente a su crianza: desde su educación y salud, hasta los gastos de manutención.

También se ha precisado que, en dado caso que alguno de los actores quiera hacer un viaje con sus niños, los gastos consecuentes serán asumidos únicamente por la parte organizadora del plan, y no se dividirán entre ambos padres. También se ha revelado que en su acuerdo, los intérpretes han optado por renunciar a su derecho a solicitar una manutención conyugal. Según el medio antes citado, el estado civil de Momoa y Bonet no cambiará hasta julio, por lo que será hasta el verano que serán considerados legalmente solteros.

El actor está enfocado a sus proyectos en la pantalla.

¿El actor se quedó sin casa?

En medio del anuncio sobre su divorcio con Lisa, han hecho eco unas recientes declaraciones de Jason en las que asegura “no tener casa”. Sin embargo, aunque muchos podrían pensar que esta situación podría ser resultado de su reciente proceso legal con la actriz, lo cierto es que no tiene nada que ver con ello.

La razón por la que el actor no tiene actualmente una residencia permanente es porque ha estado trabajando en varios proyectos en distintos lugares, y al parecer no tiene prisa por hacerse de una nueva propiedad. “Ahora mismo ni siquiera tengo casa. Vivo en la carretera. Actualmente estoy en Nueva Zelanda para empezar Minecraft. Espero que a todo el mundo le encante”, dijo a Entertainment Tonight. “Siempre estoy en sitios raros. Me vas a encontrar en la carretera. Me pasa todo el tiempo. Me preguntan: ‘¿Qué demonios haces en nuestra ciudad?’. Me encanta la idea de estar con la gente corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego enseñárselo. Creo que, de tanto hacerlo, me ha picado la curiosidad”, explicó.

