¿Quién es Adria Arjona, la guapa latina que conquistó a Jason Momoa?

Dueña de una exitosa y aún más prometedora carrera en Hollywood, Adria Arjona se convirtió en el centro de los reflectores el pasado 20 de mayo, y esta vez no debido a un nuevo proyecto en la pantalla, sino por asunto de su vida personal. Jason Momoa confirmó su relación sentimental con ella, lo que sorprendió a muchos, pues nada se sabía de que se estuviera gestando un romance entre ellos. Tras esta noticia, muchos se han apresurado a indagar más sobre la vida de la actriz, por eso, aquí hemos recopilado los datos más importantes sobre ella.

©@ricardoarjona



Adria es la hija mayor de Ricardo Arjona.

Sus famosos padres

Tal vez uno de los aspectos personales más conocidos de Adria es con relación a su padre, pues el apellido Arjona ha sido durante décadas un referente de la música latina. La actriz es fruto del matrimonio de Ricardo Arjona con la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres. El cantante guatemalteco y la modelo boricua se conocieron en Argentina a finales de los 80, y se casaron en Las Vegas en 1992. Ese mismo año nació la joven actriz en San Juan, la capital puertorriqueña.

En 2002, Ricardo y Leslie anunciaron su separación, aunque esta no se hizo oficial hasta tres años después, debido a desacuerdos en los tribunales relacionados con la custodia de Adria y de su hermano menor.

©GettyImages



La actriz es hija de Leslie Torres, ex Miss Puerto Rico.

La mayor de tres hermanos

Adria es la hija mayor del intérprete de El Problema, y tiene dos hermanos menores: Ricardo, de 30 años, quien también es hijo del cantante y Leslie, y Nicolás, de 14 años, a quien Arjona tuvo en 2010 con la modelo venezolana Deisy Arvelo, su actual pareja. “Soy muy cercana a mi familia, a mis dos hermanos y mis padres. Mi hermano, Ricardo, y yo somos mejores amigos”, expresaba la actriz hace unos años a la edición mexicana de la revista Vogue.

©@adriaarjona



Adria tiene dos hermanos a quienes adora.

Orgullosa latina

En aquella misma entrevista, Adria confesaba su amor por sus raíces latinas, ya que es hija de padre guatemalteco y madre puertorriqueña, y ella misma nació en la llamada ‘Isla del Encanto’. Admitió que su corazón tenía espacio para ambos países. “Soy gitana del mundo. Es raro, voy a Puerto Rico y me siento puertorriqueña. Voy a Guatemala y me siento de allá. Es una mezcla, no soy de aquí ni de allá”, expresaba la actriz, quien vivió algunos años en la Ciudad de México antes de mudarse a Miami y luego a Nueva York.

©@adriaarjona



Adria está orgullosa de sus raíces.

Al hablar de su carrera en Hollywood, Adria contó que ella no teme hablar abiertamente de sus raíces. “Hay actrices que quieren hacerse pasar por otra nacionalidad, pero a mí me encanta –incluso– decir una o dos palabras en español en todos mis papeles pues me da mucho orgullo ser latina”, dijo a Vogue. “Soy latina y estoy muy orgullosa de serlo, pero que no me pongan de la bruta o de la mujer del servicio; sino como una mujer que puede serlo todo”, advirtió.

Su exitosa carrera como actriz

Tras formarse en el famosos Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, en Los Ángeles, Adria tuvo su primera oportunidad profesional actuando en 2012 en el cortometraje Loss. Dos años después, tuvo una participación en la serie Unforgettable. Su talento y versatilidad le fueron abriendo más puertas, y en 2015 se integró al elenco de la segunda temporada de True Detective. En 2022 trabajó en la exitosa serie protagonizada por Diego Luna, Star Wars: Andor. A su filmografía se sumaron películas como Triple Frontier (2019), El Padre de la Novia (2022), Morbius (2022) y más recientemente Hitman (2023).

©GettyImages



Adria tiene una exitosa carrera como actriz.

Su discreto matrimonio

La actriz ha sido muy discreta con su vida personal, pero pese a ello se sabe que estuvo recientemente casada. Tras dos años de noviazgo, Adria contrajo matrimonio en septiembre 2019 con el abogado Edgardo Canales en una íntima boda celebrada en Antigua, Guatemala. “Un millón de veces sí”, expresaba en Instagram en 2018 al anunciar su compromiso. Sin embargo, poro se sabe del destino de esta relación, pues la intérprete no ha hablado públicamente de ello y su expareja era ajena a la industria del entretenimiento.