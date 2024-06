Andrea Escalona habla del especial regalo de cumpleaños que le hizo a Galilea Montijo

Meses atrás, Andrea Escalona y Galilea Montijo acapararon titulares al darse a conocer que ambas mantenían algunas diferencias durante su convivencia en el programa Hoy. Aunque en su momento Escalona confirmó lo sucedido, todo indica que ese episodio ha quedado en el pasado, así lo reveló la conductora en una reciente entrevista, feliz de haber dado un especial regalo a Gali, quien celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51 este 5 de junio. Abierta a despejar las dudas, Andy, como también es conocida en el medio, habló de su cariño por la tapatía, orgullosa de la amistad forjada desde cinco años.

El regalo de Andrea Escalona a Galilea

Como era de esperarse, Galilea no solo recibió felicitaciones y un festejo en el programa Hoy. Sus seres queridos y amigos estuvieron presentes para consentirla, y Andrea Escalona no pudo dejar de sumarse a esas muestras de afecto. La presentadora incluso tomó la decisión de entregarle a Gali un especial y significativo regalo, según reveló. “Le regalé un dijecito de géminis que me encanta, de una joyería que me encanta… se lo compré con mucho amor, la verdad es que yo a Gali la conozco desde el 2019, el sueño de Magda era producir a Gali, luego ser su amiga, luego fuimos sus amigas…”, dijo Escalona en entrevista con varios medios, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes.

En ese espacio, Andrea hizo énfasis en el gran aprecio que tiene por Galilea pues además, según confiesa, gracias a ella pudo conocer a su pareja, el padre de su hijo Emilio. “Es una gran amiga, ha estado en mis pérdidas, hemos pasado mucho tiempo juntos desde hace cinco años y yo lo único que le tengo es agradecimiento, porque mi bendición también, mi marido, no sé si lo sepan, lo conocí por ella. Muchas cosas hay que le debo y qué bonito poder agradecerle…”, explicó ante las cámaras.

Aclara que no hubo conflictos

Durante su charla con los medios, Escalona también fue cuestionada sobre el supuesto conflicto que tuvo con Galilea tiempo atrás. “Nunca hubo tales (conflictos), en todas las familias o en todos los trabajos o en la vida diaria, tú puedes decir blanco y yo negro y no pensar igual, eso no significa que no nos queramos, nos respetemos, nos admiremos y podamos trabajar juntos…”, expresó la presentadora, poniendo de frente la gran estima que tiene por su compañera de programa.

Como en su momento lo dijo, sí hubo alguna diferencia con Galilea, aunque ambas pudieron dialogar y resolver lo sucedido. “Siempre lo que les platiqué así fue, una diferencia que la podemos tener todos, dos puntos de vista, pero eso no quita el amor, el respeto, ni muchas cosas, que celebremos hoy juntas o que nos vayamos a comer ni que pues la quiera…”. Finalmente, Andrea reiteró su emoción por celebrar a Galilea en su día. “Siempre es bueno celebrar su vida y con mucho amor siempre se le celebra, acá en el programa o a donde ella quiera iremos…”, expresó.