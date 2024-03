La romántica cita de Andrea Escalona y su novio en Acapulco

Pocas veces Andrea Escalona se anima a compartir detalles de su vida privada, en especial, con Marco Estrada, el papá de su hijo, quien le ha devuelto la sonrisa. Siempre respetuosa de la privacidad de su pareja, la conductora de Hoy hizo una excepción en su regla de no compartir fotos con su novio y publicó varias del fin de semana que disfrutaron en Acapulco, junto a su hijo Emilio. A través de su cuenta de Instagram, Andy compartió fotos de la cita que tuvieron en el Abierto Mexicano de Tenis, primer evento público que se realiza en el puerto después del devastador paso del huracán Otis.

©@andy_escalona



La conductora y su novio en el Baby’O

Su regreso a Acapulco

Emocionada de poder disfrutar junto a su novio de este espectáculo deportivo que tuvo lugar en Acapulco, lugar que se ha convertido en el segundo hogar: “Me encanta echar relajo contigo”, escribió como descripción de un álbum con varias fotos junto a Marco. En esta publicación, también resaltó el hecho de que el puerto se está recuperando de manera satisfactoria del fenómeno natural: “Acapulco está de pie y mis ojeras de mamá y de ir al Baby’O también, las amo”.

En las imágenes se ve a Andrea Escalona muy enamorada de Marco Estrada con quien, además de ir a disfrutar del tenis, también pasó horas de diversión en uno de los sitios más emblématicos de la vida nocturna acapulqueña. Recientemente, Andy Escalona le confesó al periodista Edén Dorantes, lo enamorada que está del padre de su hijo: “Lo amo, me trae cacheteando las banquetas. La verdad es que trato de respetarlo, porque no es del medio”, comentó haciendo referencia a la discreción con la que maneja su relación.

Un amor discreto

La presentadora reconoció que, aunque a ella sí le gusta compartir parte de su felicidad de redes, está consciente de que su pareja no está acostumbra a este tipo de atención: “A mí sí me gusta presumirlo. Estoy muy a gusto, muy enamorada, es un gran chavo, tengo la mejor pareja, el mejor papá de mi hijo. Trato de no publicarlo mucho, pero a veces me gana el amor y lo ando exponiendo”, aseguró Escalona quien, durante esa entrevista, también habló de su pequeño hijo Emilio.

©@andy_escalona



Andrea Escalona contó que su bebé ya comenzó a dar sus primeros pasos

¿Buscará darle un hermanito a su hijo?

Mientras disfruta de uno de los momentos más importantes de su vida, a nivel personal, Andrea Escalona habló de cómo ha cambiado su dinámica en casa, ahora que su bebé cumplió un año de edad: “Ya está aprendiendo a caminar, dos tres pasitos y se cae. Está descubriendo el mundo y me encanta descubrirlo con él”. Aunque está feliz con la maternidad y la idea la ilusiona, cuando fue cuestionada sobre si quiere otro bebé, aseguró: “Tengo que convencer a mi marido. Estamos felices con Emilio”, añadió.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.