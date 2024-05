Inspirada en la naturaleza, Dayanara Torres encuentra su lugar feliz

Dayanara Torres sabe cómo administrar su tiempo poner pausas necesarias entre sus proyectos laborales. Por ello es que un día la vemos muy entretenida presentando un show de televisión, otro de lo más contenta entre el público en su natal Puerto Rico, y después tranquila y relajada en una granja de animales que le aportan la paz que tanto hace falta para calmar los días llenos de cosas por hacer. La ex Miss Universo se encuentra disfrutando de la belleza de la naturaleza, en donde no sólo contempló la gracia de los animales, sino que encontró un lugar que la hace sonreír.

Sin revelar su paradero, Dayanara compartió con sus fans un poco de lo que ha estado viviendo estos días. Desde una granja que la ha dejado llena de emoción, mostró cómo las cosas más simples y que damos por hecho día a día, en realidad pueden ser maravillosas, como recolectar huevos durante un ameno paseo por el gallinero.

Asombrada y sin contener la risa de la emoción, la también presentadora y actriz expresó: “¡Qué belleza!” al ver los huevos que habían puesto esa mañana. “¿Eso es todo?”, preguntó al ver sólo unos cuantos, pero quedó muy contenta con los cuatro que pudo mostrar a sus seguidores.

El recorrido virtual de la ex Miss Universo no quedó ahí, pues en otro de sus videos se dejó ver muy bien acompañada de una guacamaya a la que alimentó con mucho cuidado. No hicieron falta más palabras para que Dayanara expresara su alegría por estar en un lugar lleno de tranquilidad y ambientado sólo por los sonidos de los animales a su alrededor.

“Mi lugar feliz”, escribió sobre su video, para después mostrar un poco más de la granja que se había ganado su corazón con un paisaje verde y sereno.

Dayanara Torres, feliz y con una nueva ilusión

Aunque la originaria de Puerto Rico no compartió más detalles de esta escapada, se nota la alegría y calma que ha sido parte de su vida, misma que se sumaría a la ilusión de un nuevo amor. Y es que, tal como ella lo revelaba a Lili Estefan en El Gordo y la Flaca, se encuentra muy contenta. “Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida y me encanta, estoy feliz. Me levanto feliz”, aseguró con una gran sonrisa.

Días después y en exclusiva, en HOLA! Américas confirmamos que la ilusión de Dayanara surge gracias a su gran amigo, Raúl de Molina, pues fue él quien hizo de Cupido entre la guapa actriz y su misterioso galán. Lo que se sabe es que es del medio del espectáculo, pero detrás de cámaras, además de que ya se conocían desde antes, pero Raúl fue quien los animó a que salieran de forma más romántica.