En exclusiva: Dayanara Torres tiene novio y Raúl de Molina hizo de ‘Cupido’ en su historia de amor

Siempre alegre y dispuesta a encontrar la felicidad, Dayanara Torres disfruta de un nuevo romance que la tiene muy ilusionada. Desde semanas atrás, la ex Miss Universo luce una sonrisa especial gracias a esta reciente etapa de su vida, y en HOLA! Américas hemos podido confirmar en exclusiva que Raúl de Molina tuvo el papel de ‘Cupido’ en su nueva historia de amor.

Aunque por el momento no se ha revelado la identidad de este misterioso galán, sabemos que él y Dayanara se conocían desde antes; sin embargo, fue Raúl de Molina el “match maker” que los animó a que iniciaran una relación más allá de la amistad.

La intuición de ‘El Gordo’ fue más que acertada, pues sus dos buenos amigos no sólo tomaron su consejo, sino que ahora son una feliz pareja que a pesar de su hermetismo ha empezado a llamar la atención.

Dayanara, por su parte, está feliz, aunque no ha hecho muchos comentarios al respecto y opta por mantener algunos detalles en privado para no atraer el mal augurio, dado que no le ha ido tan bien en temas del amor.

Sobre su misterioso galán no se sabe mucho, sólo que es una persona que forma parte del medio del espectáculo a nivel ejecutivo. Incluso podría tratarse de un colombiano, tal como lo dejó entrever Lili Estefan en una reciente charla con la también actriz.

“Como la tengo delante, yo prefiero aclarar, a ver si en estos momentos se pudiese hablar o por lo menos confirmar si es verdad que has estado yendo mucho a Colombia”, expresó Lili ante las cámaras de El Gordo y la Flaca; pero Dayanara al escucharla, no hizo más que reír un poco nerviosa, para después confirmar que se encuentra dichosa. “Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida y me encanta, estoy feliz. Me levanto feliz”, confesó sin poder disimular la sonrisa.

Dayanara y Raúl se conocen desde hace tiempo, pero su cercanía ha sido mayor gracias a la colaboración que la ex reina de belleza tiene en El Gordo y la Flaca, el show de Univision al que ella acude como conductora invitada en ocasiones especiales.

Un bello momento en medio del mejor de sus recuerdos

Además de vivir una nueva historia de amor, Dayanara Torres celebra 31 años de su coronación como Miss Universo, la cual tuvo lugar un 21 de mayo de 1993. Feliz de recordar aquellos momentos, la originaria de Puerto Rico compartió con sus fans un clip de los ensayos que ella y las demás participantes hicieron en la Ciudad de México previo a la gran noche que cambió su vida para siempre.

“🤍🤍🤍👑🤍🤍🤍 Qué recuerdos... Ensayando para el #MissUniverse Show en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México 💋 #1993”, escribió Dayanara junto al clip en el que no sólo seguía los pasos de las coreografías en grupo, sino que resaltaba entre las demás con un sencillo look de blusa blanca de manga larga y pantalones rojos. Además de elogiarla por ganar el certamen, los fans de la ex Miss Universo aseguran que no ha cambiado nada y luce igual de bella que aquel día.