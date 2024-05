Paula Levy habla de lo que vivió al lado de la pareja de Ana Bárbara: ‘Siempre fue muy respetuoso’

AunquePaula Levy ha preferido mantenerse al margen de las diferencias que han tenido su hermano José Emilio y Ana Bárbara, debido a las acusaciones que el hijo menor de la fallecida Mariana Levy ha hecho en contra de Ángel Muñoz, prometido de la cantante, a quien ha acusado de ser violento con sus hermanos, Paula ha fijado una postura al respecto, por lo que en una reciente entrevista habló de cómo ha sido su relación con Ángel. Una oportunidad en la que reiteró su respeto y total cariño por la artista, así como su posición al frente de este conflicto familiar que ha tensado las relaciones entre sus miembros.

©@Anabarbaramusic



Paula y Ana Bárbara han hecho una pausa en su relación

Al ser cuestionada respecto a las acusaciones que su hermano menor ha lanzado en contra del prometido de Ana Bárbara, a quien los hijos de Mariana Levy consideran como una segunda madre, la jovencita reiteró su postura de mantenerse al margen de este tema, aunque se mostró comprensiva, hasta cierto punto, con el actuar de José Emilio. . “Es un tema súper delicado que involucra a mis hermanos, que están chiquitos, que la verdad no me encanta tocar”, compartió Paula, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano. “No estoy de acuerdo con mi hermano (José Emilio); entiendo por qué lo hizo y sus intenciones eran nobles, pero son cosas muy delicadas que se hablan en terapia y se hablan de frente. No es algo que tenía que haber salido a los medios”, sentenció.

Respecto a si ella alguna vez notó alguna conducta que pudiera interpretarse como violenta de parte de Ángel hacia los hijos de la cantante, Paula fue muy puntual. “Fui con ellos, varias veces, me invitaron a esquiar, de vacaciones y siempre fue muy respetuoso Ángel; callado, buena onda. A mí no me consta (que fuera violento). No es que haya visto algo con mis propios ojos de lo que pueda hablar”, señaló. “Sí me he enterado de cosas y bueno, al final, todos somos humanos y podemos ser muy duros, muy estrictos, y pasan cosas, pero es querer mejorar y ya, se perdona, está bien. Podemos salir adelante”, agregó.

©@aj_munoz8176



Ana Bárbara y su prometido han tomado cartas en el asunto ante los embates externos

Respecto a lo que otros miembros de la familia de la ‘Reina Grupera’ han dicho sobre la realción de la cantante y su prometido, a quien han señalado de ser un hombre controlador, Paula dijo: “Ana Bárbara se me hace una mujer demasiado inteligente para que se deje manipular así de fácil. Es una mujer muy disciplinada y al final ella lo ve como algo que está bien”.

Lo que Paula le ha aconsejado a José Emilio

En esa misma charla, Paula Levy reveló que le ha pedido a su hermano que evite hablar de los problemas de su familia de forma pública, aunque se mostró comprensiva tanto con su hermano como con Ana Bárbara. “He hablado con (José Emilio). Le he dicho que no creo que sea la manera de solucionar las cosas. Pero es algo que él vio, yo no vi. Entiendo el sentir de los dos”, confesó. “Entiendo a Ana Bárbara que puede estar muy sentida, perfectamente”.