Los hijos de la fallecida Mariana Levy debutan juntos en la conducción

Con 22 y 19 años de edad, Paula y José Emilio Fernández Levy, hijos de la fallecidaMariana Levy, debutaron este fin de semana como conductores. En medio del distanciamiento de los jóvenes con la cantante Ana Bárbara, quien los crío desde que tenían 3 años y 8 meses, respectivamente, los hijos de José María Fernández El Pirru dan muestra de sus ganas de salir adelante y juntos enfrentaron su primer reto profesional como conductores de la alfombra roja de unos premios empresariales. Emocionados, Paula y José Emilio hablaron con la prensa que acudió a verlos en acción: “Muchísimas gracias, esperemos que no sea la única vez que nos vean en un proyecto juntos”, comentó el menor de los hermanos Levy.

Triunfan juntos

Vestidos para brillar sobre la alfombra roja, los jóvenes mostraron su lado más elegante, Paula, con un diseño de satin rojo, mientras que su hermano usó un clásico traje negro con moño a juego con su vestido. Para tan importante ocasión, la hija de Mariana Levy llevó un accesorio muy especial: “Estas perlas eran de mi mamá, me las dio mi abuelita”, confesó. También dio a conocer que, tras el sensible fallecimiento de su abuela, Talina Fernández, heredó algunos accesorios y prendas: “Yo ya fui y agarré las cosas que me gustaban”, dijo sobre el espectacular clóset de La dama del buen decir.

Por su parte, José Emilio Levy reconoció que en este importante paso profesional la ausencia de su abuela se sintió más que nunca: “Yo creo que estaría bastante orgullosa, estaría aplaudiéndonos, estaría llenándonos de miles de consejos tan sabios para prepararnos. A mí me hace mucha falta en estos momentos, me hubiera gustado tenerla a mi lado aconsejándome, diciéndome qué hacer, porque si alguien lo supo hacer en esta vida fue mi abuela”. A pesar de su partida, el joven está seguro de que Talina los sigue cuidando: “Siento a mi abuela muy presente”.

José Emilio Levy agradeció esta oportunidad de trabajo que le permite cubrir sus gastos, tras independizarse de su papá: “Estoy muy agradecido, con eso puedo pagar la renta y mi super, las cosas que me hagan falta y a seguir trabajando y haciéndolo bien para que siga habiendo trabajo”. Para Paula, debutar en la conducción de la mano de su hermano menor fue un privilegio: “Eso es lo que más me emociona, poder hacerlo con mi hermano que me da, de alguna manera, una seguridad, es muy padre poder vivir este evento junto a él”, dijo.

El legado familiar

Tanto Paula como Emilio están convencidos de continuar con el legado artístico de su familia: “Todo va increíble, echándole ganas para seguir los pasos de mi madre, de mi abuela y para triunfar”. Aunque todavía no está segura de en qué gremio artístico quiere desarrollarse, Paula sabe que su futuro está frente a las cámaras: “Sí, de alguna manera, es seguir este legado de mujeres muy fuertes que hay en mi familia. Me gusta la actuación, conducción, también la música me llama mucho y yo creo que ahorita lo estoy intentando todo, no me estoy quedando con las ganas”. Por último, José Emilio pidió a la prensa que las notas se centraran en lo más importante: “Dos hermanos conduciendo y tratando de salir adelante”, explicó.