Angélica Rivera, la cómplice más especial de su hija Sofía Castro rumbo al altar

Todo está listo para el enlace matrimonial de Sofía Castro y Pablo Bernot quienes este 2024 sellarán su historia de amor convirtiéndose en marido y mujer. A pesar de que la novia no ha revelado la fecha exacta en la que se llevará acabo su boda, sí ha compartido con sus fans algunos detalles de los preparativos, como su aventura para encontrar el vestido de sus sueños. En este proceso rumbo al altar, la actriz ha contado con el apoyo incondicional de su mamá, Angélica Rivera, a quien hace unas horas le dedicó un conmovedor mensaje de agradecimiento en redes sociales.

La mamá de la novia

A través de una historia en Instagram, Sofía compartió una especial imagen al lado de La Gaviota quien aparece dándole un tierno beso en la mejilla: “Gracias por vivir esto conmigo. Te amo infinito madre, como tú, ninguna”, le escribió la novia a su mamá junto a la palabra “time bride”, con la que describió el papel que ha jugado la protagonista de Destilando amor como mano derecha de la novia.

En esta publicación, Sofía dejó entrever que ya eligió el diseño con el que caminará al altar, ya que incluyó un emoji de vestido de novia junto a la frase “top secret”. Recordemos en enero pasado, Sofía y Angélica Rivera comenzaron con la búsqueda de las piezas que la novia usará en el día más especial de su vida. Para conocer las tendencias en alta costura, madre e hija acudieron al desfile del diseñador libanés Elie Saab, realizado en la Fashion Week de París.

Hace unos días, Sofía Castro confesó en entrevista para Venga la Alegría que los preparativos de la boda la han unido más que nunca con su mamá: “Ha sido precioso vivir este proceso con ella, nos ha unido muchísimo, siempre hemos sido muy unidas, es horrible porque primero estás pegada a tu mamá todo el tiempo y luego te casas, eso está un poco cruel. La verdad es que está muy contenta y estamos disfrutando mucho, ha sido una gran mamá de la novia”, reconoció.

Los nervios previos a la boda

En esta charla, Sofía Castro confesó que, conforme se acerca la fecha del enlace, el estrés en torno a los preparativos crece, de hecho, la joven novia ha sido víctima de los efectos secundarios de la tensión: “Sufro de herpes, lo tengo desde bebecita, entonces, cuando me estreso o se me bajan las defensas me da un episodio fuerte, pero gracias a Dios estoy bien, lo tienen controlado, el problema es que te afecta el sistema nervioso”, explicó.