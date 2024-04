¿Celoso? Eugenio Derbez reacciona al encuentro de su esposa con Lenny Kravitz

Durante su visita a México, donde se encuentra promocionando la tercera temporada de la serie Acapulco, Eugenio Derbez reaccionó al reciente encuentro que sostuvo su esposa, Alessandra Rosaldo con Lenny Kravitz, con quien coincidió en su última estancia en la Ciudad de México. En entrevista con el programa Ventaneando, el cineasta reveló que ese día, él y su esposa se encontraban cenando en el restaurante del hotel, cuando la cantante interrumpió sus alimentos para correr a interceptar al intérprete de Again. Eugenio tomó con humor la reacción de su esposa ante su ídolo: “Es Lenny Kravitz, se le perdona”, dijo.

©@ederbez



Eugenio reveló que él estaba presente el día en que Alessandra conoció a Lenny Kravitz

El detrás de cámaras de la foto

Por primera ocasión, Eugenio Derbez compartió detalles del detrás de cámaras de la comentada foto de su esposa con la estrella de rock: “Estábamos cenando y de repente, uno de los asistentes nos avisa. Ella ya me había dicho: ‘Oye Lenny Kravitz está aquí, consígueme una foto’ y le dije: ‘Mi amor, no voy a tocar a la gerencia a que le toquen en la puerta’. De repente, estábamos cenando y un asistente le dice: ‘Lenny Kravitz está en los elevadores’. Me dejó a media cena, le valió, se fue, ya no regresó en toda la noche”, remató en tono de broma.

Ya más enserio, Eugenio reconoció que a Alessandra le dio mucha ilusión conocer a Lenny: “¡No!, se paró muy emocionada, fue y se sacó su foto. Super lindo, súper agradable, me dijo Ale que fue una experiencia muy linda”, añadió Derbez. Lo que sí le causó un poco de ruido fue cuando el mismísimo Lenny Kravitz le respondió a Alessandra en Instagram, donde publicó la foto juntos con la leyenda: “El placer fue mío”.

©@alexrosaldo



En diciembre pasado, Eugenio le tomó esta foto Kevin y AJ, integrantes de ‘Backstreet Boys’

¿Celoso de Lenny Kravitz?

Consciente de la belleza que posee su esposa, Eugenio Derbez habló divertido de la reacción de Lenny Kravitz, quien no dejó pasar la oportunidad de interactuar con la vocalista de Sentidos Opuestos en redes sociales: “Cuando le respondió, me ofendí más, muy llevado, dije: ‘Espérate, una cosa es que te saques una foto y otra es esto’, pero mira, es Lenny Kraitz se le permite”, reconoció divertido el actor. Esta no es la primera ocasión que Alessandra pide ayuda a su esposo a la hora de conseguir una foto de fan, en diciembre pasado, Eugenio capturó su emoción tras coincidir en el aeropuerto con AJ y Kevin, integrantes de los Backstreet boys.

Fue a finales de marzo cuando Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez coincidieron con el músico durante su estancia en la Ciudad de México. Desde que llegaron al hotel, la cantante sabía que existía la posibilidad de ver Lenny; sin embargo, la realidad superó sus expectativas pues, no sólo tuvo lo vió y se tomó una foto con él, también vivió la emoción de que le respondiera en redes sociales: “Lo que es estar en el lugar correcto y en el momento justo. Ahora me encontré a Lenny Kravitz, ¡y casi me muero de la emoción! Súper amable y súper sonriente, un regalo haberlo conocido”, fue el texto que usó la cantante para acompañar la foto con su ídolo.