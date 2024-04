Toño Mauri revela emocionado el nombre de su nieto

A sólo unas horas de que su hija, Carla Mauri, dio a conocer que está en la dulce espera de un varón, Toño Mauri usó su cuenta de Instagram, para revelar el nombre que llevará su nieto. Con la emoción a flor de piel, el actor compartió un mensaje de agradecimiento a Dios por permitirle disfrutar de esta etapa como abuelo, una faceta en la que debutó en 2022, con la llegada de su primera nieta, Carla Isabelle, quien se convierte en la tercera integrante de la familia en llevar el nombre de Carla. Siguiendo con la tradición, el actor confesó que su nieto llevará el nombre de su padre, Pablo Fernández.

Todos esperan a Pablito

A través de su cuenta de Instagram, Toño Mauri compartió un entrañable mensaje en el que dio a conocer que su nieto se llamará Pablito: “Gracias a Dios. Por esta gran bendición. Por darme la oportunidad de vivir este momento. Carlita y Pablo, que Dios los bendiga siempre a ustedes, a Carla Isabelle y a este Pablito que viene en camino”, se lee en el feed del también productor, quien compartió una entrañable foto con su hija.

Toño acompañó este importante anuncio de una entrañable foto donde aparece acariciándole la pancita a su hija. Según vemos en la imagen, el actor y su esposa estuvieron presentes en el íntimo gender reveal en el que los próximos papás se enteraron de que esperan un niño. Después de los importantes retos de salud que ha enfrentado Mauri en los últimos años, incluido el doble trasplante de pulmón que le salvó la vida tras el Covid, el actor resaltó lo valioso que es para él formar parte de estos importantes acontecimientos familiares.

Aunque Carla Mauri acaba de hacer oficial su embarazo, al publicar sus primeras fotos presumiendo su ‘baby bump’, Toño Mauri ya le había contado a la prensa la buena nueva. Según reveló el actor, fue durante la Navidad pasada, cuando su hija lo sorprendió al informarle que estaba en la dulce espera de su primer hijo: “Le dije: ‘¿estás embarazada?’ y ella y su esposo me dijeron: ‘Sí, es nuestro regalo de Navidad’. Me paré y dije esta es la mejor Navidad de mi vida”, contó en entrevista con el programa Sale el Sol.

Detalles de la dulce espera de Carla

En esa conversación, Toño contó pormenores del embarazo de su hija: “Ella cumplió los tres meses, el embarazo va caminando bien, nos tiene a todos muy emocionados. Le pido a Dios que, si es su voluntad, me deje vivir estos momentos, porque realmente es mi mejor medicina, has de cuenta que te inyectan energía directa”, comentó haciendo referencia a la bacteria que adquirió, en diciembre pasado, y con la que sigue lidiando. A pesar de los nuevos retos de salud, el actor está muy ilusionado: “Son los momentos bonitos de la vida, son las cosas que se te quedan y con las que te vas a ir y lo demás no te lo vas a llevar”, reconoció.