¿Niña o niño? La hija de Toño Mauri revela el sexo de su bebé

La emoción se apodera de la familia Mauri Alemán por la próxima llegada de un nuevo integrante. Se trata del segundo hijo de Carla Mauri y Pablo Fernández, quienes debutaron como papás a inicios del 2022 con el nacimiento de su hija, Carla Isabelle. Fue en febrero pasado, cuando Toño Mauri compartió con la prensa su ilusión, tras enterarse que nuevamente se convertirá en abuelo. Hace unas horas, Carla Mauri usó su cuenta de Instagram para publicar sus primeras fotos embarazada, además, aprovechó para revelar el sexo su bebé.

Carla Mauri presumiendo por primera vez su ‘baby bump’

El primer varón de la familia

La cantante compartió con sus seguidores de Instagram que está en la dulce espera de un varón: “Familia de cuatro ¡Oh es niño! Felices pascuas. Este año, celebrar la Pascua con el regalo de Dios ha sido muy especial. Una bendición muy especial”, escribió Carla como descripción de un álbum en el que también compartió una foto de su primogénita sosteniendo la imagen del ultrasonido de su hermanito.

Para conocer el sexo de su bebé, Carla Mauri y Pablo Fernández, realizaron un íntimo gender reveal en el que, un pastel con el relleno azul, fue la dinámica que utilizaron para saber que esperan un niño. En este especial álbum, Carla compartió con sus primeras fotos embarazada. Una de las imagénes más entrañables, es una en la que la vemos presumiendo su ‘baby bump’, ataviada en un vestido color esmeralda.

La cantante disfrutó de un discreto ‘gender reveal’

La ilusión del abuelito

Emocionado por la noticia de que debutará como abuelito de un varón, Toño Mauri les escribió: “¡Qué bendición! Un hijo es un regalo de Dios. Gracias por dejarnos compartir este maravilloso momento con ustedes y gracias a Dios por dejarme vivirlo. Los quiero muchísimo”. Hace un par de meses, Toño Mauri reveló que su hija lo sorprendió con esta noticia en durante la Navidad: “Estamos en San Miguel de Allende y me dice: ‘Te quiero dar tu regalo ahorita, porque en la noche no te lo voy a poder dar’, y me da una bolsita, veo algo enrollado que pensé, era una pluma. Cuando lo saco, veo que es su prueba de embarazo positiva”, narró el actor en entrevista al programa Sale el Sol.

En la imagen, Carla Isabelle, su hija mayor, sosteniendo el ultrasonido de su hermanito

Toño reveló que su hija quiso decirle primero a él, para luego, compartirlo con el resto de la familia: “Son los momentos bonitos de la vida, son las cosas que se te quedan y con las que te vas a ir y lo demás no te lo vas a llevar”, contó el actor, quien desempeña con mucho amor su papel de abuelo con Carla Isabelle. Fue en mayo del 2022, cuando Carla Mauri y su esposo eligieron las páginas de ¡HOLA!, para presentar en exclusiva a su primogénita: “Gracias a Dios por esta bendición de ser mujer y poder ser madre al lado del mejor esposo”, escribió en aquella ocasión la orgullosa mamá junto a una foto de este entrañable reportaje.