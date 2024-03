Toño Mauri podría conocer en cualquier momento a la familia del joven que le donó sus pulmones

La vida le cambió a Toño Mauri aquel día en que ingresó al hospital por contagiarse de Covid-19. Tras permanecer en una etapa de salud crítica, pudo salir avante gracias a la atención oportuna de sus médicos, a pesar de las dificultades a las que se enfrentó, como el hecho de que le fuera realizado un doble trasplante de pulmón a finales de 2020. A tan solo unos años de distancia de ese acontecimiento, el actor no solamente se encuentra agradecido por la oportunidad de poder vivir y continuar con sus sueños, pues además anhela poder reunirse con la familia del joven donante, lo que podría ocurrir en cualquier momento.

©GettyImages



Toño Mauri volvió a enviar su petición para concertar un encuentro con la familia de su donante.

En espera de una respuesta

Emotivo, Toño compartió que volvió a hacer la petición a los familiares del joven para poder reunirse en cuanto eso sea posible, por lo que guarda la esperanza de poder hacer realidad ese anhelo. “Mi primera carta se me perdió en el hospital y nunca se lo entregaron y yo no sabía. Ahora me contactaron y me dijeron: ‘Toño, tienes que volver a hacerla’, entonces yo tengo la esperanza que ya pasaron tres años, que la familia ya pasó el duelo de haber perdido un familiar muy querido y estoy esperando respuestas…”, explicó para los medios de comunicación, declaraciones retomadas por el programa matutino Despierta América.

Mientras tanto, Toño espera ansioso la respuesta, y esta podría llegar en menos de lo imaginado. “Posiblemente sea pronto porque yo mandé la carta hace 15 días, porque lo hice a través de un grupo en Estados Unidos que se dedica a eso y tengo mucha ilusión, yo lo pongo en manos de Dios. Siempre te dejan que pase un año después del trasplante para que realmente el trasplante funcione, y entonces ya puedes escribir una carta y si la familia tiene el interés de conocerte entonces se logra hacer este encuentro…”, aseguró, empático con la familia de su donante. “El muchacho que me donó tenía 28 años, muy joven, entonces pues perder un familiar tan joven debe ser muy fuerte…”.

©GettyImages



Toño revela que el joven que le donó sus pulmones tenía 28 años.

Lo que desea expresa en su primer encuentro

Para Toño, el anhelado instante de poder reunirse con los seres queridos de su donante es un asunto de prioridad, por lo que para ese día tan esperado tiene muy claro lo que desea. A pregunta expresa de lo que diría a los familiares del joven, expresó: “Gracias porque por más que quieras decirlo, mil cosas, yo creo que en ese momento salen las emociones, pero el resultado y la palabra mágica es gracias. Gracias a ese muchacho yo estoy aquí rehaciendo parte de mi vida otra vez, creciendo mi familia, haciendo mis proyectos, estando con ustedes, pero además del todo bien porque luego regresas y te quedas con alguna secuela…”, aseguró.

©@antonio.mauri



Toño se encuentra agradecido por la nueva oportunidad de vivir.

En su charla con la prensa, Toño además se refirió a la plática que sostuvo con Eduardo Santamarina recientemente, pues recordó que años atrás trabajó él en el melodrama Velo de Novia, historia en la que le tocó interpretar a un médico de trasplantes. “Yo la trasplantaba el corazón a mi hermana, que era Marlene Favela, se lo pasaba a Susana González… Yo nunca me imaginé que en la vida real me iba a tocar recibir un órgano…”, afirmó. Así mismo, confirmó que ha surgido la propuesta para hacer una película del libro que lanzó en el que narra su experiencia.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.