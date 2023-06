Buenas noticias para Toño Mauri: ha superado nuevamente el covid

Cercano siempre con sus seguidores, Toño Mauri ha usado sus redes sociales para compartir tanto las buenas noticias como las no tan buenas con respecto a su carrera y también su salud. De este modo, la semana pasada dio a conocer que había dado positivo a covid por tercera ocasión. Los contagios del actor han sido muy preocupantes dado que, tras la primera vez que contrajo el virus sufrió graves secuelas, e incluso tuvo que ser sometido a un doble trasplante de pulmón. Por fortuna, el actor mexicano ha compartido buenas noticias sobre este nuevo susto.

©@antonio.mauri



El actor compartió la actualización de su contagio

La tarde de este 7 de junio, Toño tomó sus historias de Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado de salud. El actor y productor publicó una foto en la que se le veía sosteniendo una prueba de covid cuya zona de control marcaba claramente una sola línea, arrojando un resultado favorable.

“Negativo!!!”, escribió Mauri agregando varios emojis de manos unidas en señal de agradecimiento. En la foto se mostró usando un cubrebocas, señal de que está extremando precauciones ante su reciente contagio.

©@antonio.mauri



Toño reveló la semana pasada que se había contagiado nuevamente

El actor de 58 años había contado en el programa mexicano De Primera Mano (Imagen Televisión) que Toño expresó que fue el pasado 1 de junio cuando le detectaron el virus luego de tener los primeros síntomas. “Me lo detectaron a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo”, explicó.

Admitió estar asustado dado su historil médico

Toño, quien compartió una selfie anunciando su nuevo contagio, reveló días atrás que posiblemente se había confiado en cuanto a los cuidados para evitar el contagio del SARS-CoV-2 y admitió estar un poco preocupado por sus antecedentes. “Estoy asustado por la condición que me toca con los trasplantes y los inmunodepresores, pues de alguna forma me preocupa más”, admitió en entrevista con Despierta América (Univison).

“El resultado positivo me deprimió, porque pensé que eso ya no existía. Ya nos dimos cuenta de que el bicho sigue por aquí. Bajé la guardia, yo creo que me confié”, reconoció.

Apenas este 6 de junio, el mexicano celebró en sus redes sociales el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, y compartió una foto de aquellos días en que se recuperaba del doble trasplante que le salvó la vida a finales de 2020. “Gracias a DIOS, a los donadores y a los doctores por este regalo de vida”, escribió.

©@antonio.mauri



Toño se ha mostrado muy agradecido por el trasplante que le salvó la vida

