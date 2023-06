Toño Mauri da positivo a Covid por tercera vez, así se encuentra actualmente

Aunque muchas cosas hayan regresado a la normalidad y el estado de pandemia haya terminado oficialmente, no olvidemos que los contagios de Covid-19 aún están presentes y las personas vulnerables son quienes sufren más. Tal es el caso de Toño Mauri, quien a través de sus redes sociales informó a sus seguidores que había dado positivo por tercera vez a SARS-CoV-2, preocupando a sus fans porque en 2020 la enfermedad casi le cuesta la vida.

El actor de 58 años publicó una historia en su Instagram, en donde se le puede ver recostado y descansando. Toño lleva puesto un cubrebocas negro y con los ojos entreabiertos mira a la cámara. “Otra vez covid”, escribió sobre la imagen con la que confirma su diagnóstico. Sus fans notaron que se encuentra en casa, lo cual es una buena señal, ya que no ha necesitado atención médica de urgencia.

Los síntomas y su estado de salud

Toño expresó que fue este mismo jueves cuando le detectaron el virus luego de tener los primeros síntomas. “Me lo detectaron hoy, a tiempo, porque me subió la fiebre y me empezó a doler mucho la cabeza, el cuerpo cortado, entonces me hice una prueba casera y salió negativa. Pero coincidió con mis chequeos, me hicieron pruebas y me confirmaron más tarde que soy positivo”, dijo a el programa mexicano De Primera Mano.

Recordemos que en 2020, cuando se contagió por primera vez, las cosas se complicaron al grado de requerir un doble trasplante de pulmón, lo que mantuvo su vida en riesgo. Afortunadamente se recuperó, aunque se volvió a contagiar meses después saliendo victorioso una vez más.

Siempre de buen humor, Mauri habló sobre su estado de salud actual, asegurando estar muy tranquilo: “De cuando empezó a ahora, ya ha cambiado, ya hay medicamentos, ya hay tratamientos, pero no deja de ser molesto, en el caso de nosotros que tenemos un trasplante, tomamos inmunodepresores, tenemos ahí una pequeña desventaja”.

Finalmente, hizo un llamado para la gente, pues todos están expuestos a este riesgo: “Piensan que ya no hay covid, ya se acabó, y la verdad estoy en Miami y puedo decir que hay muchos casos de contagios, y no deja de ser covid, de tener cuidado”.

